"Боль и чувство вины". Сильвестр Сталлоне рассказал, как переживал смерть сына

Сильвестр Сталлоне откровенно поделился воспоминаниями о смерти своего старшего сына Сейджа, который умер в 36 лет. Актер припомнил, как получил трагическое известие, а также признался, что чувствовал после потери.

Как Сильвестр Сталлоне узнал о смерти сына

Сейдж умер в июле 2012 года. Причиной трагедии стала коронарная болезнь сердца. По словам актера, после смерти сына его преследовали мысли о том, что он мог сделать по-другому.

"Так много моментов, когда ты чувствуешь вину. К примеру: "Что я мог сделать? Должен ли я был быть там? А если бы я сделал это? Если бы я пошел направо или налево?" - рассказал он.

Актер также вспомнил "холодный" телефонный звонок, во время которого узнал о трагедии. Ему позвонил новый муж его матери, который был врачом.

"Новый муж моей матери, с которым я даже никогда не встречался, позвонил мне и говорит: "Его больше нет. Сейдж - его больше нет". Я спросил: "Куда он ушел?" "Он умер, его больше нет. Мне очень жаль", - вспомнил он.

Сталлоне о потери сына (скриншот)

"Это была боль, горе и чувство вины"

После похорон Сталлоне пытался продолжать жить и держать себя в руках. Однако примерно через неделю после смерти сына он остался один в своей комнате. Тогда из него вырвался плач, которого он раньше никогда не слышал.

"Это была просто боль, горе и чувство вины. Это было не по-человечески. Но все, что я могу сказать - это то, что он был очень хорошим мальчиком", - поделился он.

Сильвестр отметил, что у его сына была отличная мама и что он мог бы сделать много прекрасного в будущем. Он также добавил, что не догадывался о состоянии здоровья сына.

"Я просто не представлял, что у него было то, что обычно ожидаешь увидеть у очень взрослого человека. Но нет, с этим нельзя смириться", - сказал он.

Что известно о Сейдже Сталлоне

Сейдж был старшим сыном актера и его первой жены Саши Чак. Он также работал в кино и вместе с отцом снялся в фильме "Рокки 5", где сыграл его сына Роберта Бальбоа. Позже отец и сын снова появились вместе в картине "Скалолаз".

Также актера есть еще четверо детей - младший сын Сирджо, родившийся в браке с Чак, и дочери София, Систин и Скарлет от жены Дженнифер Флавин.