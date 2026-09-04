Бейонсе - 45: как девушка из Хьюстона стала одной из самых влиятельных артисток мира

Девушка из Хьюстона

Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 в Хьюстоне, штат Техас.

Ее путь к мировой славе начался задолго до сольной карьеры - будущая суперзвезда выступала еще ребенком, а затем стала участницей группы Destiny's Child.

Именно Destiny's Child в конце 1990-х и начале 2000-х превратил Бейонсе в узнаваемую звезду.

"Bills, Bills, Bills", "Say My Name", "Survivor", "Independent Women" и другие композиции стали большими хитами, а сама группа - одним из самых успешных женских коллективов своего поколения.

Но уже тогда было ясно, что Бейонсе готовится к следующему этапу.

"Crazy in Love" и начало сольной эры

В 2003 году Бейонсе выпустила дебютный сольный альбом Dangerously in Love.

Пластинка возглавила Billboard 200, а "Crazy in Love", записанная вместе с Jay-Z, и Baby Boy с Шоном Полом поднялись на первую строчку Billboard Hot 100.

Сольный старт принес Бейонсе и пять премий Грэмми за один вечер в 2004 году.

Dangerously in Love фактически ответил на главный вопрос того времени: сможет ли Бейонсе существовать отдельно от Destiny's Child.

Не просто смогла - именно тогда началось формирование узоры, которая будет постепенно получать все больше контроля над собственной музыкой и образом.

"B'Day" - 20 лет

Особое место в истории Бейонсе занимает ее второй альбом "B'Day".

Он вышел 4 сентября 2006 года – ровно 20 лет назад и в день 25-летия певицы.

Бейонсе записала основную часть материала за чрезвычайно короткий срок - примерно через две недели.

Артистка стремилась сделать пластинку энергичной, ритмичной и построенной на живых инструментах, соединив R&B с хип-хопом.

В "B'Day" вошли композиции, которые впоследствии стали одними из самых известных в ее ранней сольной карьере: "Déjà Vu", "Ring the Alarm", "Get Me Bodied", "Upgrade U", "Freakum Dress" и "Irreplaceable".

Альбом дебютировал на первой строчке Billboard 200, а за первую неделю в США было продано более 541 тысяч копий.

Впоследствии "B'Day" получил "Грэмми" как лучший современный R&B-альбом.

Эта пластинка стала важным моментом и по другой причине. Бейонсе уже не просто исполняла песни - она все активнее контролировала написание, продюсирование и визуальную часть собственных релизов.

Спустя 20 лет артистка вернулась к этой эре. К юбилею она выпустила B'Day (20th Anniversary Edition) - расширенную и ремастерированную версию альбома.

В нее вошла 31 композиция, среди которых ранее неизданные и бонусные треки, испаноязычные записи и новые коллаборации.

Среди самых громких - "Cuerpo Tumbao" (Get Me Bodied) из "Maluma" и "Irreemplazable" (Como La Flor), в которой использовали вокал покойной легенды техано Селены.

Клипы эпохи "B'Day", которые в свое время снимали на 35-миллиметровую пленку, также отреставрировали и представили в 4K.

От хитов к альбомам-событиям

После "B'Day" карьера Бейонсе продолжила стремительно расти.

В 2008 году вышел "I Am... Sasha Fierce из Single Ladies" (Put a Ring on It), "Halo" и "If I Were a Boy".

Именно "Single Ladies" породила один из самых узнаваемых танцев попкультуры конца 2000-х.

Затем были 4-й альбом Beyoncé, который в 2013 году певица выпустила без традиционной предварительной рекламной кампании. Релиз фактически превратил понятие "surprise album" в одну из самых громких стратегий музыкальной индустрии.

В 2016-м появился Lemonade - визуальный альбом, в котором личная история переплелась с темами измены, женской силы, расы, семьи и культурной памяти.

Бейонсе все меньше просто выпускала сборники песен. Ее альбомы становились целостными проектами с собственной эстетикой, драматургией, видеорядом и культурным контекстом.

Она начала ломать жанровые границы

Следующим большим этапом стала "Renaissance" в 2022 году. Бейонсе обратилась к хаусу и танцевальной музыке, воздавая уважение темнокожим и квир-сообществам, которые формировали эти жанры.

А в 2024 году артистка совершила еще один резкий поворот с Cowboy Carter, погрузившись в кантри, американа и историю темнокожих музыкантов в жанрах, которые в течение десятилетий ассоциировали преимущественно с белыми исполнителями.

"Texas Hold 'Em" сделала Бейонсе первой темнокожей женщиной, возглавившей кантри-черт Billboard.

А на "Грэмми-2025" Cowboy Carter принес ей долгожданную победу в категории "Альбом года".

Бейонсе также стала первой темнокожей артисткой, получившей награду за лучший кантри-альбом.

Рекорд, которого нет ни у другого артиста

К 45-летию Бейонсе подошла с одним из самых впечатляющих показателей в истории "Грэмми".

На ее счету 35 побед и 99 номинаций. Таким образом, она остается самой награждаемой и номинированной артисткой за всю историю премии.

Но ее влияние давно измеряется не только статуэтками.

За годы карьеры Бейонсе превратилась из поп- и R&B-звезды в артистку, для которой музыка, мода, кино, сценография и визуальное искусство стали частью одного большого высказывания.

Бейонсе (фото: Getty Images)

Она выпускала альбомы без предупреждения, превращала концерты в масштабные шоу, обращала внимание на историю музыкальных жанров и каждый раз меняла собственное звучание тогда, когда могла просто повторить уже проверенную формулу успеха.

И символично, что свое 45-летие Бейонсе встречает возвращением в "B'Day". Альбома, который 20 лет назад выпустила 25-летняя девушка из Хьюстона, уже достаточно уверена, чтобы самой определять, какой артисткой она хочет быть.