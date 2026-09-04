Бейонсе - 45: як дівчина з Х'юстона стала однією з найвпливовіших артисток світу

Дівчина з Х'юстона

Бейонсе Жизель Ноулз народилася 4 вересня 1981 року в Х'юстоні, штат Техас.

Її шлях до світової слави розпочався задовго до сольної кар'єри - майбутня суперзірка виступала ще дитиною, а згодом стала учасницею гурту Destiny's Child.

Саме Destiny's Child наприкінці 1990-х і на початку 2000-х перетворив Бейонсе на впізнавану зірку.

"Bills, Bills, Bills", "Say My Name", "Survivor", "Independent Women" та інші композиції стали великими хітами, а сам гурт - одним із найуспішніших жіночих колективів свого покоління.

Але вже тоді було зрозуміло, що Бейонсе готується до наступного етапу.

"Crazy in Love" і початок сольної ери

У 2003 році Бейонсе випустила дебютний сольний альбом Dangerously in Love.

Платівка очолила Billboard 200, а "Crazy in Love", записана разом із Jay-Z, та Baby Boy із Шоном Полом піднялися на першу сходинку Billboard Hot 100.

Сольний старт приніс Бейонсе й п'ять премій "Греммі" за один вечір у 2004 році.

"Dangerously in Love" фактично відповів на головне питання того часу: чи зможе Бейонсе існувати окремо від Destiny's Child.

Не просто змогла - саме тоді почалося формування попзірки, яка поступово отримуватиме дедалі більше контролю над власною музикою та образом.

"B'Day" - 20 років

Особливе місце в історії Бейонсе посідає її другий альбом "B'Day".

Він вийшов 4 вересня 2006 року - рівно 20 років тому і в день 25-річчя співачки.

Бейонсе записала основну частину матеріалу за надзвичайно короткий термін - приблизно за два тижні.

Артистка прагнула зробити платівку енергійною, ритмічною та побудованою на живих інструментах, поєднавши R&B із хіп-хопом.

До "B'Day" увійшли композиції, які згодом стали одними з найвідоміших у її ранній сольній кар'єрі: "Déjà Vu", "Ring the Alarm", "Get Me Bodied", "Upgrade U", "Freakum Dress" та "Irreplaceable".

Альбом дебютував на першій сходинці Billboard 200, а за перший тиждень у США було продано понад 541 тисячу копій.

Згодом "B'Day" отримав "Греммі" як найкращий сучасний R&B-альбом.

Ця платівка стала важливим моментом і з іншої причини. Бейонсе вже не просто виконувала пісні - вона дедалі активніше контролювала написання, продюсування та візуальну частину власних релізів.

Через 20 років артистка повернулася до цієї ери. До ювілею вона випустила B'Day (20th Anniversary Edition) - розширену та ремастеровану версію альбому.

До неї увійшла 31 композиція, серед яких раніше невидані та бонусні треки, іспаномовні записи та нові колаборації.

Серед найгучніших - "Cuerpo Tumbao" (Get Me Bodied) з "Maluma" та "Irreemplazable" (Como La Flor), у якій використали вокал покійної легенди техано Селени.

Кліпи епохи "B'Day", які свого часу знімали на 35-міліметрову плівку, також відреставрували та представили у 4K.

Від хітів до альбомів-подій

Після "B'Day" кар'єра Бейонсе продовжила стрімко зростати.

У 2008 році вийшов "I Am... Sasha Fierce із Single Ladies" (Put a Ring on It), "Halo" та "If I Were a Boy".

Саме "Single Ladies" породила один із найвпізнаваніших танців попкультури кінця 2000-х.

Потім були 4 та альбом Beyoncé, який у 2013 році співачка випустила без традиційної попередньої рекламної кампанії. Реліз фактично перетворив поняття "surprise album" на одну з найгучніших стратегій музичної індустрії.

У 2016-му з'явився Lemonade - візуальний альбом, у якому особиста історія переплелася з темами зради, жіночої сили, раси, родини та культурної пам'яті.

Бейонсе дедалі менше просто випускала збірки пісень. Її альбоми ставали цілісними проєктами з власною естетикою, драматургією, відеорядом та культурним контекстом.

Вона почала ламати жанрові кордони

Наступним великим етапом стала "Renaissance" у 2022 році. Бейонсе звернулася до хаусу та танцювальної музики, віддаючи шану темношкірим і квір-спільнотам, які формували ці жанри.

А у 2024 році артистка зробила ще один різкий поворот із "Cowboy Carter", занурившись у кантрі, американа та історію темношкірих музикантів у жанрах, які протягом десятиліть асоціювали переважно з білими виконавцями.

"Texas Hold 'Em" зробила Бейонсе першою темношкірою жінкою, яка очолила кантрі-чарт Billboard.

А на "Греммі-2025" "Cowboy Carter" приніс їй довгоочікувану перемогу в категорії "Альбом року".

Бейонсе також стала першою темношкірою артисткою, яка отримала нагороду за найкращий кантрі-альбом.

Рекорд, якого не має жоден інший артист

До 45-річчя Бейонсе підійшла з одним із найвражаючих показників в історії "Греммі".

На її рахунку 35 перемог та 99 номінацій. Таким чином, вона залишається найбільш нагороджуваною та найбільш номінованою артисткою за всю історію премії.

Але її вплив давно вимірюється не лише статуетками.

За роки кар'єри Бейонсе перетворилася з поп- і R&B-зірки на артистку, для якої музика, мода, кіно, сценографія та візуальне мистецтво стали частинами одного великого висловлювання.

Бейонсе (фото: Getty Images)

Вона випускала альбоми без попередження, перетворювала концерти на масштабні шоу, повертала увагу до історії музичних жанрів і щоразу змінювала власне звучання тоді, коли могла просто повторити вже перевірену формулу успіху.

І символічно, що своє 45-річчя Бейонсе зустрічає поверненням до "B'Day". Альбому, який 20 років тому випустила 25-річна дівчина з Х'юстона, вже достатньо впевнена у собі, щоб самій визначати, якою артисткою вона хоче бути.