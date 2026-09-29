Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями: пара показала свою дочь
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Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями: пара показала свою дочь

Супруги показали первое фото с дочерью и раскрыли дату ее рождения

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: Getty Images)
Дата: 29 сентября 2026

Американский актер Дилан Спроус и венгерская модель Барбара Палвин впервые стали родителями. У пары родилась дочь.

Wave RBC.UA сообщает, что о пополнении в семье они объявили 28 сентября в общем сообщении в Instagram. Супруги опубликовали первое семейное фото.

Что известно

На фото Спроус и Палвин держат на руках новорожденную дочь, а все трое одеты в футболки "Los Angeles Dodgers" и смотрят бейсбольный матч.

"В этом году мы восприняли День труда буквально", - в шутку подписали фото Дилан и Барбара.

Девочка родилась 7 сентября - в День труда (Labor Day) в США. Именно на эту дату пара намекнула в своем сообщении. Имя ребенка супруги пока не разглашают.

Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями: пара показала свою дочьДилан Спроус и Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пол первенца Спроус и Палвин объявили еще в июле во время первого эпизода подкаста актера Wildmen. Тогда они рассказали, что ждут дочь, а до рождения называли ее "principessa" - итальянским словом "принцесса". В то же время, окончательно с именем они тогда еще не определились.

Впервые о беременности пара сообщила в мае 2026 во время 79-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке Палвин появилась в светло-голубом платье с перьевой юбкой, подчеркнув беременный живот. Рядом с ней позировал Спроус в смокинге.

Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями: пара показала свою дочь

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