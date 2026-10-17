В автобусе и с короткой стрижкой: в сети появились редкие фото Мадонны от ее бывшего

Что известно об архивных снимках Мадонны в Нью-Йорке

Кадры были сделаны в 1979 году, когда будущая звезда была танцовщицей и только начинала творческий путь. К тому времени ее жизнь была связана с музыкантом Дэном Гилроем - автором фотографий.

После того, как они начали встречаться, Мадонна переехала в старую синагогу в Короне, Квинс, где ее парень жил и работал вместе со своим братом Эдом.

На фотографиях Мадонна предстает в автобусе с короткой прической в свитшоте, зеленых карго и кроссовках. Эти снимки значительно отличаются от сценических образов, с которыми певица позже будет ассоциироваться по всему миру.



Как Мадонна начинала музыкальную карьеру

Пока братья днем работали официантами, а вечером выступали с комедийными номерами, Мадонна училась играть на ударных и начинала писать собственные песни.

Дэн обучил ее игре на гитаре. Потом они основали группу Breakfast Club. Сначала Мадонна играла на ударных, а затем начала исполнять собственные композиции.

В 1980 году она покинула состав Breakfast Club и создала собственную группу Emmy and the Emmys.

Как закончился роман Мадонны с Гилроем

Профессиональные и личные отношения пары в общем длились около 18 месяцев. Как известно, причиной разрыва стали разные взгляды на будущее и амбиции. Мадонна стремилась развиваться как сольная артистка и в конце концов сделала шаг в этом направлении.

После отношений Гилрой сохранил личные фотографии, видео и любовные письма, которые Мадонна писала ему во время поездки в Европу. Часть архивных материалов была использована в документальном фильме Madonna and the Breakfast Club, который режиссер Гай Гвидо выпустил в 2019 году.

В сентябре 2024-го музыкант рассказал People, что изначально планировал выставить письма на аукцион вместе с музыкальными инструментами, которыми пользовалась Мадонна в начале карьеры. Однако она попросила не обнародовать их. В ответ певица подписала инструменты, а Гилрой вернул письма.