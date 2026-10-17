В автобусі та з короткою стрижкою: в мережі з'явилися рідкісні фото Мадонни від її колишнього

Що відомо про архівні знімки Мадонни в Нью-Йорку

Кадри були зроблені у 1979 році, коли майбутня зірка була танцівницею і лише розпочинала творчий шлях. На той час її життя було пов'язане з музикантом Деном Гілроєм - автором фотографій.

Після того, як вони почали зустрічатися, Мадонна переїхала до старої синагоги в Короні, Квінс, де її хлопець мешкав і працював разом зі своїм братом Едом.

На світлинах Мадонна постає в автобусі з короткою зачіскою у світшоті, зелених карго та кросівках. Ці знімки значно відрізняються від сценічних образів, з якими співачка згодом асоціюватиметься в усьому світі.



Як Мадонна починала музичну кар'єру

Поки брати вдень працювали офіціантами, а ввечері виступали з комедійними номерами, Мадонна опановувала ударні та починала писати власні пісні.

Ден навчив її грати на гітарі. Згодом вони заснували гурт Breakfast Club. Спочатку Мадонна грала на ударних, а згодом почала виконувати власні композиції.

У 1980 році вона покинула склад Breakfast Club і створила власний гурт Emmy and the Emmys.

Як закінчився роман Мадонни з Гілроєм

Професійні та особисті стосунки пари загалом тривали близько 18 місяців. Як відомо, причиною розриву стали різні погляди на майбутнє та амбіції. Мадонна прагнула розвиватися як сольна артистка і зрештою зробила крок у цьому напрямку.

Після стосунків Гілрой зберіг особисті фотографії, відео та любовні листи, які Мадонна писала йому під час поїздки до Європи. Частину архівних матеріалів використали в документальному фільмі Madonna and the Breakfast Club, який режисер Гай Гвідо випустив у 2019 році.

У вересні 2024-го музикант розповів People, що спочатку планував виставити листи на аукціон разом із музичними інструментами, якими користувалася Мадонна на початку кар'єри. Однак вона попросила не оприлюднювати їх. У відповідь співачка підписала інструменти, а Гілрой повернув листи.