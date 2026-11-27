Как актер готовится к праздникам

По словам актера, он получает гораздо большее удовольствие от того, что дарит подарки, чем от того, что сам их получает.

"Почему-то я не получаю столько удовольствия от получения подарка, сколько от того, чтобы его подарить", - поделился он.

Именно такая любовь к щедрости и вниманию близких делает Шварценеггера особенно уместным кандидатом на роль Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком" (The Man with the Bag), которая выйдет на Prime Video 2 декабря 2026 года.

Актер признается, что его близкие знают об этой черте характера. Он не ждет декабря, чтобы начать искать подарки: в течение года покупает вещи, которые могут понравиться родным, во время путешествий по разным городам.

"Если я нахожусь в Нью-Йорке, Париже или Лондоне, то просто покупаю вещи", - рассказал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер с семьей (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Особенно покупает подарки для внуков

Особое внимание актер уделяет подаркам для внуков. У него пятеро детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер от брака с Марией Шрайвер, а также сын Джозеф Баэн.

У актера также есть внуки от дочери Кэтрин, которая воспитывает троих детей вместе с мужем, актером Крисом Праттом.

Одним из самых удачных подарков стало традиционное баварское платье - дирндль, которое Шварценеггер привез внукам из Мюнхена. Во время поездки он посетил магазин традиционной одежды, а затем позвонил по телефону дочери через FaceTime, чтобы уточнить размеры детей.

"Я привез им дирндли, и мои маленькие внуки не хотели их снимать. Они носят их каждый день. Так что я понял, что это был настоящий хит", - с улыбкой вспомнил актер.

Правда, с традиционной мужской одеждой для внука возникла небольшая сложность. Покупая ему ледергозе - баварские кожаные шорты, Шварценеггер не учел, что ребенку нужно дополнительное пространство для подгузников. Поэтому в следующий раз пришлось выбирать одежду на два размера больше.

Подарки для любимой

Не обходит вниманием актер и свою любимую Гизер Миллиган, с которой находится в отношениях с 2013 года. Шварценеггер рассказал, что часто покупает ей одежду и получает удовольствие, когда удается найти действительно удачную вещь.

"Мне очень нравится приносить домой что-то, что ей подходит: когда цвет правильный, стиль на все 100 процентов удачный и все остальное тоже", - объяснил он.

Говоря о том, откуда у него такая любовь к подаркам, актер вспомнил своего покойного отца Густава. Шварценеггер вырос в Австрии и вспоминает, что отец, невзирая на непростой характер, в трезвом состоянии был очень щедрым и часто покупал что-то для матери.

Шварценеггер и Гизер Миллиган (фото: Getty Images)

В то же время Шварценеггер заметил, что современные рождественские традиции иногда становятся слишком формальными. Ему не нравится, когда люди просто составляют список адресатов и поручают помощникам купить всем одинаковые цветы или другие подарки.

Он предпочитает самостоятельно думать о каждом человеке, вспоминать его вкусы и искать что-то особенное.

"Я всегда ищу подарки и думаю: этот человек хотел бы вот это, а тот - вот то. Именно так я делаю покупки. Мне приносит большую радость возможность найти что-то более уникальное", - подытожил Шварценеггер.