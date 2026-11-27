Як актор готується до свят

За словами актора, він отримує набагато більше задоволення від того, що дарує подарунки, ніж від того, що сам їх отримує.

"Чомусь я не отримую стільки задоволення від отримання подарунка, скільки від того, щоб його подарувати", - поділився він.

Саме така любов до щедрості та уваги до близьких робить Шварценеггера особливо доречним кандидатом на роль Санта-Клауса в новій різдвяній комедії "Людина з мішком" (The Man with the Bag), яка вийде на Prime Video 2 грудня 2026 року.

Актор зізнається, що його близькі знають про цю рису характеру. Він не чекає грудня, щоб почати шукати подарунки: протягом року купує речі, які можуть сподобатися рідним, під час подорожей різними містами.

"Якщо я перебуваю в Нью-Йорку, Парижі чи Лондоні, то просто купую речі", - розповів Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер з родиною (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Особливо купує подарунки для онуків

Особливу увагу актор приділяє подарункам для онуків. У нього п'ятеро дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер від шлюбу з Марією Шрайвер, а також син Джозеф Баена.

Актор також має онуків від доньки Кетрін, яка виховує трьох дітей разом із чоловіком, актором Крісом Праттом.

Одним із найвдаліших подарунків стала традиційна баварська сукня - дирндль, яку Шварценеггер привіз онукам із Мюнхена. Під час поїздки він відвідав магазин традиційного одягу, а потім зателефонував доньці через FaceTime, щоб уточнити розміри дітей.

"Я привіз їм дирндлі, і мої маленькі онуки не хотіли їх знімати. Вони носять їх щодня. Тож я зрозумів, що це був справжній хіт", - з усмішкою пригадав актор.

Щоправда, із традиційним чоловічим одягом для онука виникла невелика складність. Купуючи йому ледергозе - баварські шкіряні шорти, Шварценеггер не врахував, що дитині потрібен додатковий простір для підгузків. Тож наступного разу довелося обирати одяг на два розміри більший.

Подарунки для коханої

Не оминає увагою актор і свою кохану Гізер Мілліган, з якою перебуває у стосунках із 2013 року. Шварценеггер розповів, що часто купує їй одяг і отримує задоволення, коли вдається знайти справді вдалу річ.

"Мені дуже подобається приносити додому щось, що їй пасує: коли колір правильний, стиль на всі 100 відсотків вдалий і все інше теж", - пояснив він.

Говорячи про те, звідки в нього така любов до подарунків, актор згадав свого покійного батька Густава. Шварценеггер виріс в Австрії та пригадує, що батько, попри непростий характер, у тверезому стані був дуже щедрим і часто купував щось для матері.

Шварценеггер та Гізер Мілліган (фото: Getty Images)

Водночас Шварценеггер зауважив, що сучасні різдвяні традиції іноді стають надто формальними. Йому не подобається, коли люди просто складають список адресатів і доручають помічникам купити всім однакові квіти чи інші подарунки.

Натомість він воліє самостійно думати про кожну людину, згадувати її смаки та шукати щось особливе.

"Я завжди шукаю подарунки й думаю: ця людина хотіла б ось це, а та - ось те. Саме так я роблю покупки. Мені приносить велику радість можливість знайти щось більш унікальне", - підсумував Шварценеггер.