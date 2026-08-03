Ариана Гранде исчезнет после мирового тура: что произошло с певицей
Американская певица Ариана Гранде по завершении мирового тура Eternal Sunshine временно исчезнет из публичного пространства. Такое решение она приняла на фоне активного внимания к ее здоровью и внешнему виду.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Почему Ариана Гранде планирует исчезнуть
Как сообщил представитель 33-летней артистки, после финального концерта тура в Лондоне, запланированного на 1 сентября, она временно прекратит активную публичную деятельность.
Певица хочет завершить гастроли "на высокой ноте" и позволить себе заслуженный отдых.
"Она с нетерпением ждет возможности завершить гастроли здоровой, счастливой и взять заслуженный перерыв от публичной работы и появления на мероприятиях, которые стали причиной бесконечного внимания и постоянного обсуждения", - заявил представитель.
В то же время источник, близкий к певице, отметил, что она каждый вечер выступает в отличной форме и с большим успехом.
Из-за желания взять паузу Гранде также не будет участвовать в лондонской постановке мюзикла Sunday in the Park with George, которая должна была открыться следующим летом в театре Barbican Centre. В спектакле она должна была сыграть вместе со своим партнером по фильму Wicked Джонатаном Бэйли.
Почему вид Арианы снова стал темой дискуссий
В последние годы внешний вид артистки регулярно обсуждают в соцсетях, поскольку она сильно похудела. Новая волна комментариев возникла после выхода клипа на песню Petal, которая вошла в одноименный альбом, выпущенный 31 июля.
Пользователи в очередной раз забили тревогу, потому что в видео звезда демонстрирует худобу.
- "Я очень люблю Ариану Гранде, и это видео меня пугает... и ни один разъяренный фанат не помешает мне это сказать".
- "Я даже не могу наслаждаться этим видео, не думая о том, что она выглядит болезненно каждую секунду, пока она на экране".
- "Беспокоиться о ней не равно оценивать ее тело".
- "Это просто ужасно. Я не хочу, чтобы хоть одна девушка считала это нормальным или стремилась к этому".
- "Я надеюсь, что люди из ее окружения заботятся о ней".
- "То, что ее команда называет эту реакцию "общественным обсуждением", а не "беспокойством о здоровье", говорит о многом".
- "Надеюсь, она осознает, что есть много людей, которые комментируют ее похудение, потому что искренне беспокоятся и заботятся о ней".
- "Я очень волнуюсь за ее здоровье. Это ненормально. Кто-то, пожалуйста, помогите ей".
Что говорит Ариана Гранде
Сама звезда уже отвечала на подобное внимание. К примеру, в песне Yes, And? из альбома Eternal Sunshine в 2024 году она призвала людей не комментировать ее тело.
По словам источника, Petal также стал своеобразным ответом на токсическое внимание публики.
"Этот альбом - это боевая песня, гимн о сложных отношениях с публикой и ее токсичностью. Он не о романтических отношениях или разрыве", - объяснил инсайдер.