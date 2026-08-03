Ариана Гранде исчезнет после мирового тура: что произошло с певицей

Почему Ариана Гранде планирует исчезнуть

Как сообщил представитель 33-летней артистки, после финального концерта тура в Лондоне, запланированного на 1 сентября, она временно прекратит активную публичную деятельность.

Певица хочет завершить гастроли "на высокой ноте" и позволить себе заслуженный отдых.

"Она с нетерпением ждет возможности завершить гастроли здоровой, счастливой и взять заслуженный перерыв от публичной работы и появления на мероприятиях, которые стали причиной бесконечного внимания и постоянного обсуждения", - заявил представитель.

Гранде планирует временно исчезнуть (фото: instagram.com/arianagrande)

В то же время источник, близкий к певице, отметил, что она каждый вечер выступает в отличной форме и с большим успехом.

Из-за желания взять паузу Гранде также не будет участвовать в лондонской постановке мюзикла Sunday in the Park with George, которая должна была открыться следующим летом в театре Barbican Centre. В спектакле она должна была сыграть вместе со своим партнером по фильму Wicked Джонатаном Бэйли.

Почему вид Арианы снова стал темой дискуссий

В последние годы внешний вид артистки регулярно обсуждают в соцсетях, поскольку она сильно похудела. Новая волна комментариев возникла после выхода клипа на песню Petal, которая вошла в одноименный альбом, выпущенный 31 июля.



Пользователи в очередной раз забили тревогу, потому что в видео звезда демонстрирует худобу.

"Я очень люблю Ариану Гранде, и это видео меня пугает... и ни один разъяренный фанат не помешает мне это сказать".

"Я даже не могу наслаждаться этим видео, не думая о том, что она выглядит болезненно каждую секунду, пока она на экране".

"Беспокоиться о ней не равно оценивать ее тело".

"Это просто ужасно. Я не хочу, чтобы хоть одна девушка считала это нормальным или стремилась к этому".

"Я надеюсь, что люди из ее окружения заботятся о ней".

"То, что ее команда называет эту реакцию "общественным обсуждением", а не "беспокойством о здоровье", говорит о многом".

"Надеюсь, она осознает, что есть много людей, которые комментируют ее похудение, потому что искренне беспокоятся и заботятся о ней".

"Я очень волнуюсь за ее здоровье. Это ненормально. Кто-то, пожалуйста, помогите ей".

Фаны волнуются о здоровье Арианы Гранде (кадр из клипа)

Что говорит Ариана Гранде

Сама звезда уже отвечала на подобное внимание. К примеру, в песне Yes, And? из альбома Eternal Sunshine в 2024 году она призвала людей не комментировать ее тело.

По словам источника, Petal также стал своеобразным ответом на токсическое внимание публики.

"Этот альбом - это боевая песня, гимн о сложных отношениях с публикой и ее токсичностью. Он не о романтических отношениях или разрыве", - объяснил инсайдер.

Гранде призывает не обсуждать ее фигуру (фото: instagram.com/arianagrande)