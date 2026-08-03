Аріана Гранде зникне після світового туру: що сталося зі співачкою
Американська співачка Аріана Гранде після завершення світового туру Eternal Sunshine тимчасово зникне з публічного простору. Таке рішення вона ухвалила на тлі активної уваги до її здоров'я та зовнішнього вигляду.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
Чому Аріана Гранде планує зникнути
Як повідомив представник 33-річної артистки, після фінального концерту туру в Лондоні, який запланований на 1 вересня, вона тимчасово припинить активну публічну діяльність.
Співачка хоче завершити гастролі "на високій ноті" та дозволити собі заслужений відпочинок.
"Вона з нетерпінням чекає можливості завершити гастролі здоровою, щасливою та взяти заслужену перерву від публічної роботи й появ на заходах, які стали причиною нескінченної уваги та постійного обговорення", - заявив представник.
Водночас джерело, наближене до співачки, зазначило, що вона щовечора виступає у чудовій формі та з великим успіхом.
Через бажання взяти паузу Гранде також не братиме участі у лондонській постановці мюзиклу Sunday in the Park with George, яка мала відкритися наступного літа в театрі Barbican Centre. У виставі вона повинна була зіграти разом зі своїм партнером по фільму Wicked Джонатаном Бейлі.
Чому вигляд Аріани знову став темою дискусій
Останніми роками зовнішність артистки регулярно обговорюють у соцмережах, оскільки вона сильно схудла. Нова хвиля коментарів виникла після виходу кліпу на пісню Petal, яка увійшла до однойменного альбому, випущеного 31 липня.
Користувачі вкотре забили на сполох, оскільки у відео зірка демонструє худорлявість.
- "Я дуже люблю Аріану Гранде, і це відео мене лякає... і жоден розлючений фанат не завадить мені це сказати".
- "Я навіть не можу насолоджуватися цим відео, не думаючи про те, що вона виглядає хворобливо кожну секунду, поки вона на екрані".
- "Турбуватися про неї не дорівнює оцінювати її тіло".
- "Це просто жахливо. Я не хочу, щоб хоч одна дівчина вважала це нормальним або прагнула до цього".
- "Я сподіваюся, що люди з її оточення піклуються про неї".
- "Те, що її команда називає цю реакцію "громадським обговоренням", а не "занепокоєнням щодо здоров’я", говорить багато про що".
- "Сподіваюся, вона усвідомлює, що є багато людей, які коментують її схуднення, тому що щиро турбуються та піклуються про неї".
- "Я дуже хвилююся за її здоров’я. Це ненормально. Хтось, будь ласка, допоможіть їй".
Що каже Аріана Гранде
Сама зірка вже відповідала на подібну увагу. Наприклад, у пісні Yes, And? з альбому Eternal Sunshine 2024 року вона закликала людей не коментувати її тіло.
За словами джерела, Petal також став своєрідною відповіддю на "токсичну" увагу публіки.
"Цей альбом - це бойова пісня, гімн про складні стосунки з публікою та її токсичністю. Він не про романтичні стосунки чи розрив", - пояснив інсайдер.