Ариана Гранде показала фото с любимым, с которым возобновила отношения спустя 10 лет

Новые фото пары

На снимках можно увидеть домашние селфи, милых собак и фрагменты ее повседневной жизни. Впрочем, особое внимание поклонников привлекли фотографии с избранником.

На одном из кадров 33-летняя Гранде нежно обнимает 35-летнего Альвареса. Пара стоит близко друг к другу, глядя в глаза. На другом фото артистка целует бойфренда во время совместного отдыха в уютном заведении.

Ариана Гранде с Рики Альваресом (фото: instagram.com/arianagrande)

Ариана Гранде с Рики Альваресом (фото: instagram.com/arianagrande)

История любви

История Арианы Гранде и Рики Альвареса началась в 2015 году. Тогда танцовщик работал в команде певицы во время ее тура Honeymoon Tour. Рабочие отношения постепенно переросли в роман, который пара некоторое время не афишировала.

Влюбленные встречались около года, однако летом 2016 стало известно об их расставании. Несмотря на это, они сохранили дружеские отношения. Впоследствии Гранде даже посвятила бывшему избраннику строчки в своем хите Thank U, Next, где с юмором вспомнила их роман.

В 2026 году бывших влюбленных снова начали замечать вместе. Сначала они появлялись на общих прогулках, а затем певица фактически подтвердила возобновление отношений в соцсетях.

Теперь Гранде все чаще делится романтическими моментами с Альваресом, давая понять, что их история получила второй шанс.