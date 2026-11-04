Аріана Гранде показала фото з коханим, з яким відновила стосунки через 10 років

Нові фото пари

На знімках можна побачити домашні селфі, милих собак та фрагменти її повсякденного життя. Втім, особливу увагу шанувальників привернули саме фотографії з обранцем.

На одному з кадрів 33-річна Гранде ніжно обіймає 35-річного Альвареса. Пара стоїть близько одне до одного, дивлячись в очі. На іншому фото артистка цілує бойфренда під час спільного відпочинку в затишному закладі.

Аріана Гранде з Рікі Альваресом (фото: instagram.com/arianagrande)

Аріана Гранде з Рікі Альваресом (фото: instagram.com/arianagrande)

Історія кохання

Історія Аріани Гранде та Рікі Альвареса розпочалася у 2015 році. Тоді танцівник працював у команді співачки під час її туру Honeymoon Tour. Робочі стосунки поступово переросли в роман, який пара певний час не афішувала.

Закохані зустрічалися близько року, однак улітку 2016-го стало відомо про їхнє розставання. Попри це, вони зберегли дружні стосунки. Згодом Гранде навіть присвятила колишньому обранцеві рядки у своєму хіті Thank U, Next, де з гумором згадала їхній роман.

У 2026 році колишніх закоханих знову почали помічати разом. Спочатку вони з'являлися на спільних прогулянках, а згодом співачка фактично підтвердила відновлення стосунків у соцмережах.

Тепер Гранде дедалі частіше ділиться романтичними моментами з Альваресом, даючи зрозуміти, що їхня історія отримала другий шанс.