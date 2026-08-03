Анна Рекер растрогала до слез исполнением украинской песни: зал аплодировал стоя

Как Анна Рекер растрогала публику

Во время концерта Андре Рие пригласил артистку на сцену. По его словам, она хотела спеть композицию, которую посвящает родному дому.

Так, Анна представила одну из самых известных украинских песен - "Ніч яка місячна", автором слов поэзии к которой является писатель и драматург Михаил Старицкий.

Выступление стало одним из самых эмоциональных моментов вечера. Многие слушатели не скрывали слез.

После завершения композиции зал разразился длительными овациями. Зрители аплодировали стоя.

Анна Рекер исполняет песню "Ніч яка місячна" (скриншот)

Как отреагировали в сети

Видео выступления быстро распространилось в соцсетях, где пользователи разных стран делились своими эмоциями и словами поддержки Украине.