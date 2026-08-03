Анна Рекер розчулила до сліз виконанням української пісні: зал аплодував стоячи
Співачка українського походження Анна Рекер під час літнього концерту всесвітньо відомого нідерландського диригента та скрипаля Андре Ріє у Маастрихті виконала легендарну народну пісню "Ніч яка місячна". Зал не зміг стримати сліз й після виступу аплодував артистці стоячи.
Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA.
Як Анна Рекер розчулила публіку
Під час концерту в нідерландському Маастрихті Андре Ріє запросив артистку на сцену. За його словами, вона хотіла заспівати композицію, яку присвячує рідному дому.
Так, Анна представила одну з найвідоміших українських пісень - "Ніч яка місячна", автором слів поезії якої є письменник і драматург Михайло Старицький.
Виступ став одним із найемоційніших моментів вечора. Чимало слухачів не приховували сліз.
Після завершення композиції зал вибухнув тривалими оваціями. Глядачі аплодували стоячи.
Як відреагували в мережі
Відео виступу швидко поширилося у соцмережах, де користувачі з різних країн ділилися своїми емоціями та словами підтримки Україні.
- "Ще ніколи в житті я не слухала цю пісню зі сльозами і ніколи не бачила таку неймовірну реакцію всіх слухачів, які мимохіть витирали сльози. Виконавиця - співачка від Бога! Щиро дякую".
- "Навіть не розуміючи жодного слова, це неодмінно викликає сльози; її спів - точний, потужний і вражаючий".
- "Плачу. Боляче, що наша країна зараз проходить таке жахіття. Дякую за неймовірно проникливе виконання. В саме серденько".
- "Анна співає з такою душевністю та емоціями. У мене аж мурашки по шкірі бігають, особливо коли розумієш мову пісні. Дякую за нагадування, шановний маестро".
- "Дуже достойно! Браво, Анно! Серце на шматки".
- "Найдивовижніший голос і пісня, що лунали з глибини серця".
- "Я не змогла стримати сльози".