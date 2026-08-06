Анатолий Анатолич раскрыл, действительно ли живет за счет жены

Что сказал Анатолич о доходах в семье

Ведущий прокомментировал мнения некоторых пользователей, которые называли его "альфонсом" из-за якобы больших доходов жены. Он дал понять, что не обижается на такие слова.

"Мне приятно, что у моей жены такой имидж, это классно. Юла - абсолютно самодостаточная девушка, у нее успешный бизнес", - сказал он.

В то же время Анатолий возразил, что его жена зарабатывает больше его.

"Зарабатываю я больше, но если бы она зарабатывала больше, я был бы не против. Почему бы нет?" - поделился он.

Анатолич рассказал о заработках в семье (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кто покрывает основные расходы

Ведущий рассказал, что большую часть он берет на себя.

"Все-таки где-то 70-80% семейного бюджета, все основные расходы покрываю я", - отметил он.

Анатолич добавил, что больше всего денег идет на детей, их образование и увлечения.

"Недавно мне прислали счет на 19 тысяч за конный спорт. А Лолита вообще просит нас не купить лошадь, а взять в аренду за 50 тысяч гривен в месяц плюс тренер. Я говорю, что это очень дорого", - поделился он.

Отдельно шоумен признался, что не видит проблемы в том, чтобы в семье главной была женщина.

"По поводу того, что я "альфонс", я не против. Я вообще в этом плане каблук абсолютный", - сказал он.

Телеведущий добавил, что в его профессиональной жизни многие руководители были женщинами. Ему комфортно работать в таком формате.

"Статистически женщины зарабатывают меньше. Так сложилось во многих сферах. Но очень большую часть моей жизни моими шефинями были женщины. То есть мной руководят женщины, и мне это нравится, я получаю от этого удовольствие", - признался он.