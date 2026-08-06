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Зірки 06 серпня 2026, 20:43

Анатолій Анатоліч розкрив, чи дійсно живе за рахунок дружини

Шоумен відреагував на закиди про те, що він альфонс, та розповів про сімейні витрати
Сюзанна Аль Маріді Сюзанна Аль Маріді Редакторка новин Wave RBC.UA
Анатолій Анатоліч та Юла (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
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Анатолій Анатоліч поділився фінансовими подробицями стосунків з дружиною Юлою, яка працює у сфері піару. Він зізнався, хто з них утримує родину та на що доводиться витрачати найбільше.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA.

Що сказав Анатоліч про доходи в родині

Ведучий прокоментував думки деяких користувачів, які називали його "альфонсом" через нібито більші доходи дружини. Він дав зрозуміти, що не ображається на такі слова.

"Мені приємно, що в моєї дружини такий імідж, це класно. Юла - абсолютно самодостатня дівчина, у неї успішний бізнес", - сказав він.

Водночас Анатолій заперечив, що його дружина заробляє більше за нього.

"Заробляю я більше, але якби вона заробляла більше, я був би не проти. Чому б ні?" - поділився він.

Анатоліч розповів про заробітки в родині (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Хто покриває основні витрати

Ведучий розповів, що більшу частину він бере на себе.

"Все-таки десь 70-80% сімейного бюджету, всі основні витрати покриваю я", - зазначив він.

Анатоліч додав, що найбільше грошей йде на дітей, їхню освіту та захоплення.

"Нещодавно мені прислали рахунок на 19 тисяч за кінний спорт. А Лоліта взагалі просить нас не купити коня, а взяти в оренду за 50 тисяч гривень на місяць плюс тренер. Я кажу, що це дуже дорого", - поділився він.

Окремо шоумен зізнався, що не бачить проблеми у тому, щоб у родині головною була жінка.

"Щодо того, що я "альфонс", я не проти. Я взагалі в цьому плані каблук абсолютний", - сказав він.

Телеведучий додав, що у його професійному житті багато керівниць були жінками. Йому комфортно працювати у такому форматі.

"Статистично жінки заробляють менше. Так склалося в багатьох сферах. Але дуже велику частину мого життя моїми шефинями були жінки. Тобто мною керують жінки, і мені це подобається, я отримую від цього задоволення", - зізнався він.