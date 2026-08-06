Анатолич честно сказал, что думает о Яме, Лободе и ответственности украинских звезд

Что думает о Владе Яме и ответственности звезд

Анатолич отметил, что не считает неправильным сам факт жизни украинцев за границей. В то же время для него неприемлема ситуация, когда публичные люди приезжают для заработка, а затем снова покидают страну.

"Если ты живешь там, зарабатываешь там, это нормально. А когда приезжаешь, здесь заработал денег и поехал туда их снова тратить, то с этим я не соглашаюсь. Я считаю это нечестным по отношению к твоей аудитории, к людям, которые тебя здесь любят", - объяснил он.

Шоумен считает, что люди, давно находящиеся за пределами Украины, не должны поучать украинцев или оценивать общественные настроения.

"Ты не в политическом поле, потому что твое формирование мнения об Украине состоит из тех Telegram-каналов, на которые ты подписан, что очень часто ошибочно. Ты не понимаешь настроений общества", - отметил он.

Анатолич об ответственности звезд (фото: РБК-Украина)

В то же время он подчеркнул, что не берется осуждать личный выбор других людей.

"У каждого своя жизнь. Если же ты там живешь, приезжаешь сюда о чем-то напомнить или оттуда делаешь какие-то вкиды отвратительные о нашей стране, с этим я не соглашаюсь. Я такую позицию не принимаю. Поэтому я для себя так разделил", - подчеркнул он.

Отдельно Анатолич отметил, что не соглашается с позицией, будто знаменитости "ничего не должны" своей стране или аудитории. По его словам, популярность принесла им немало привилегий, поэтому в сложные для страны времена они должны возвращать поддержку обществу.

"Я должен своей аудитории, потому что все, что у меня есть, благодаря моим зрителям, слушателям, подписчикам. И я это четко понял в первые дни войны. Это ответственность", - сказал он.



Что думает о Лободе

Говоря о своей куме, Анатолич признался, что фактически стал ее "неофициальным адвокатом" в Украине. По его словам, уже в первые дни полномасштабной войны певица четко определилась со своей позицией, хотя отдельные ее высказывания были тогда неудачными.

Шоумен рассказал, что тогда больше часа общался с артисткой по телефону, когда она покидала Москву вместе с семьей. Он также привел в пример финансовые потери Лободы после отъезда из России.

"Я считаю, что человек, который сознательно заявляет свою антивоенную позицию (да, в начале немного кривыми словами), уезжает из Москвы, становится там persona non grata, теряет миллионы долларов - это о чем-то говорит. По крайней мере, о позиции человека. Не было у него никаких двойных мыслей о том, чтобы остаться", - отметил телеведущий.

При этом Анатолич подчеркнул, что не поддерживает исполнение русскоязычных песен Лободой в Украине.

"Нет, я против этого, и она это знает. Почему за границей она поет на русском? Потому что там есть рынок - Казахстан, Узбекистан, страны Балтии, где ее понимают, и диаспора, которая хочет слушать старые песни. Я это понимаю", - поделился он.

Анатолич об отношениях с Лободой (коллаж: РБК-Украина)

По словам шоумена, Лобода не выступает в России, не сотрудничает с россиянами, живет в странах Балтии, зарабатывает вне Украины, а здесь занимается благотворительностью.

"Если бы она играла на два лагеря - здесь пела на русском, а при этом жила и пела на украинском языке - это было бы нечестно. Но в Украине она не зарабатывает, а помогает, донатит. Если бы она пыталась здесь в медийном поле продвигать нарратив "давайте русский язык", я бы откровенно сказал, что против этого", - подчеркнул он.

Несмотря на дискуссии вокруг Лободы, Анатолич рассказал, что они поддерживают близкие отношения. По его словам, певица очень ответственная крестная мама для его дочери Алисы.

"Когда она в Украине, то видимся, потому что это близкий человек моей жены и моей семьи. При том, что моя позиция достаточно радикальна по отношению к украинскому языку и россиянам. Если бы у нее были другие взгляды на жизнь, я думаю, мы бы не общались", - сказал он.