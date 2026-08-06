Анатоліч чесно сказав, що думає про Яму, Лободу та відповідальність українських зірок

Що думає про Влада Яму і відповідальність зірок

Анатоліч зазначив, що не вважає неправильним сам факт життя українців за кордоном. Водночас для нього є неприйнятною ситуація, коли публічні люди приїжджають для заробітку, а потім знову залишають країну.

"Якщо ти живеш там, заробляєш там, це нормально. А коли приїжджаєш, тут заробив грошей і поїхав туди їх знову витрачати, то з цим я не погоджуюсь. Я вважаю це нечесним щодо твоєї аудиторії, до людей, які тебе тут люблять", - пояснив він.

Шоумен вважає, що люди, які давно перебувають за межами України, не повинні повчати українців або оцінювати суспільні настрої.

"Ти не в політичному полі, бо твоє формування думки про Україну складається з тих Telegram-каналів, на які ти підписаний, що дуже часто хибне. Ти не розумієш настроїв суспільства", - зауважив він.

Анатоліч про відповідальність зірок (фото: РБК-Україна)

Водночас він наголосив, що не береться засуджувати особистий вибір інших людей.

"У кожного своє життя. Якщо ж ти там живеш, приїздиш сюди щось нагадати або звідти робиш якісь вкиди огидні про нашу країну, з цим я не погоджуюся. Я таку позицію не приймаю. Тому я для себе так розділив", - підкреслив він.

Окремо Анатоліч зазначив, що не погоджується з позицією, ніби знаменитості "нічого не винні" своїй країні чи аудиторії. За його словами, популярність принесла їм чимало привілеїв, тому в складні для країни часи вони мають повертати суспільству підтримку.

"Я винен своїй аудиторії, бо все, що я маю, завдяки моїм глядачам, слухачам, підписникам. І я це чітко зрозумів у перші дні війни. Це є відповідальність", - сказав він.



Що думає про Лободу

Говорячи про свою куму, Анатоліч зізнався, що фактично став її "неофіційним адвокатом" в Україні. За його словами, вже у перші дні повномасштабної війни співачка чітко визначилася зі своєю позицією, хоча окремі її висловлювання тоді були невдалими.

Шоумен розповів, що тоді понад годину спілкувався з артисткою телефоном, коли вона покидала Москву разом з родиною. Він також навів у приклад фінансові втрати Лободи після від'їзду з Росії.

"Я вважаю, що людина, яка свідомо заявляє свою антивоєнну позицію (так, на початку трішки кривенькими словами), виїжджає з Москви, стає там persona non grata, втрачає мільйони доларів - це про щось говорить. Принаймні про позицію людини. Не було в неї жодних подвійних думок про те, щоб залишитися", - зазначив телеведучий.

При цьому Анатоліч наголосив, що не підтримує виконання російськомовних пісень Лободою в Україні.

"Ні, я проти цього, і вона це знає. Чому за кордоном вона співає російською? Тому що там є ринок - Казахстан, Узбекистан, країни Балтії, де її розуміють, та діаспора, яка хоче слухати старі пісні. Я це розумію", - поділився він.

Анатоліч про стосунки з Лободою (колаж: РБК-Україна)​

За словами шоумена, Лобода не виступає в Росії, не співпрацює з росіянами, живе в країнах Балтії, заробляє за межами України, а тут займається благодійністю.

"Якби вона грала на два табори - тут співала російською, а при цьому жила й співала українською - це було б нечесно. Але в Україні вона не заробляє, а допомагає, донатить. Якби вона намагалася тут у медійному полі просувати наратив "давайте російську мову", я б відверто сказав, що проти цього", - підкреслив він.

Попри дискусії навколо Лободи, Анатоліч розповів, що вони підтримують близькі стосунки. За його словами, співачка є дуже відповідальною хрещеною мамою його доньки Аліси.

"Коли вона в Україні, то бачимося, бо це близька людина моєї дружини та моєї родини. При тому, що моя позиція досить радикальна щодо української мови та росіян. Якби в неї були інші погляди на життя, я думаю, ми б не спілкувалися", - сказав він.

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