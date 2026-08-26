Александр Скарсгард и Дакота Джонсон снялись в соблазнительном ролике ароматов Valentino

Что известно об аромате

Кампания рассказывает о безудержном влечении, свободе и открытиях, а сами ароматы Vendetta становятся своеобразным продолжением этой истории. Дуэт построен на контрасте: один аромат раскрывается яркими цветочными нотами и теплом, другой - пряными аккордами и магнетической древесной глубиной.

Дакота Джонсон представляет Vendetta Donna - солнечную и чувственную композицию, в центре которой тубероза. Аромат сочетает яркость цветочных нот с теплой, почти обволакивающей чувственностью.

Vendetta Donna и Vendetta Uomo (фото: instagram.com/valentino.beauty)

Александр Скарсгард стал лицом Vendetta Uomo. Композиция построена вокруг свежего имбиря, теплых специй и древесных нот, создающих насыщенный и выразительный шлейф.

Вместе Vendetta Donna и Vendetta Uomo рассказывают историю об инстинкте, интенсивности и взаимном тяготении. Эта игра противоположностей стала основой новой визуальной кампании Valentino Beauty.

Дуэт ароматов Vendetta доступен по всему миру с 24 августа.