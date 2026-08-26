Александр Скарсгард і Дакота Джонсон знялись у спокусливому ролику ароматів Valentino
Дакота Джонсон та Олександр Скарсгард стали головними героями нової кампанії Valentino Beauty, присвяченої запуску дуету ароматів Vendetta. Wave RBC.UA повідомляє, що у кінематографічній історії актори втілюють дві грані пристрасті - чуттєвість та інстинктивну силу.
Що відомо про аромат
Кампанія розповідає про нестримний потяг, свободу та відкриття, а самі аромати Vendetta стають своєрідним продовженням цієї історії. Дует побудований на контрасті: один аромат розкривається яскравими квітковими нотами та теплом, інший - пряними акордами й магнетичною деревною глибиною.
Дакота Джонсон представляє Vendetta Donna - сонячну та чуттєву композицію, у центрі якої тубероза. Аромат поєднує яскравість квіткових нот із теплою, майже огортаючою чуттєвістю.
Олександр Скарсгард став обличчям Vendetta Uomo. Композиція побудована навколо свіжого імбиру, теплих спецій та деревних нот, які створюють насичений і виразний шлейф.
Разом Vendetta Donna та Vendetta Uomo розповідають історію про інстинкт, інтенсивність і взаємне тяжіння. Саме ця гра протилежностей стала основою нової візуальної кампанії Valentino Beauty.
Дует ароматів Vendetta доступний у всьому світі з 24 серпня.