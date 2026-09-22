86-летний Аль Пачино появился на публике с 32-летней матерью своего сына
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86-летний Аль Пачино появился на публике с 32-летней матерью своего сына

Звезда Голливуда предстала перед камерами в стильном образе рядом с Нур Альфаллах, матерью его трехлетнего сына

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Аль Пачино и Нур Альфаллах (фото: Getty Images)
Дата: 22 сентября 2026

86-летний американский актер Аль Пачино вместе с 32-летней Нур Альфаллах посетил открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе. Компанию актеру составила Нур - мать его младшего сына Романа.

Аль Пачино и Нур Альфаллах вместе появились на публике

Нур поделилась в Instagram общим кадром с Пачино и лаконично подписала его: "Мама и папа Романа".

Фотография привлекла внимание, ведь бывшие супруги нечасто демонстрируют общие выходы.

86-летний Аль Пачино появился на публике с 32-летней матерью своего сынаАль Пачино и Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)

Для вечера актер избрал сдержанный total black. Он был одет в черную рубашку с расстегнутыми пуговицами и темный жакет. Образ дополнили длинный шарф, солнцезащитные очки и серая вязаная шапка.

Нур появилась рядом с ним в черном костюме с выразительным декольте. Свой образ она дополнила тонкими украшениями, распущенными волосами и легким макияжем.

86-летний Аль Пачино появился на публике с 32-летней матерью своего сынаАль Пачино и Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)

История отношений Пачино и Альфаллах

О романе Аль Пачино и Нур Альфаллах стало известно в 2022 году. В июне 2023-го они стали родителями - у пары родился сын Роман. Для Нур это первый ребенок, а для актера - четвертый.

Со временем отношения Пачино и Альфаллах завершились, однако они продолжают вместе воспитывать Романа.

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