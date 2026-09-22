86-річний Аль Пачіно з’явився на публіці з 32-річною матір’ю свого сина

Зірка Голлівуду постав перед камерами у стильному образі поруч із Нур Альфаллах, матір’ю його трирічного сина
86-річний американський актор Аль Пачіно разом із 32-річною Нур Альфаллах відвідав відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі. Компанію актору склала Нур - мати його молодшого сина Романа.
Нур поділилася в Instagram спільним кадром із Пачіно та лаконічно підписала його: "Мама й тато Романа".
Фотографія привернула увагу, адже колишнє подружжя нечасто демонструє спільні виходи.
Аль Пачіно та Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)
Для вечора актор обрав стриманий total black. Він був одягнений у чорну сорочку з розстебнутими ґудзиками та темний жакет. Образ доповнили довгий шарф, сонцезахисні окуляри й сіра в’язана шапка.
Нур з’явилася поруч із ним у чорному костюмі з виразним декольте. Свій образ вона доповнила тонкими прикрасами, розпущеним волоссям і легким макіяжем.
Аль Пачіно та Нур Альфаллах (фото: instagram.com/nooralfallah)
Про роман Аль Пачіно та Нур Альфаллах стало відомо у 2022 році. У червні 2023-го вони стали батьками - у пари народився син Роман. Для Нур це перша дитина, а для актора - четверта.
Згодом стосунки Пачіно й Альфаллах завершилися, однак вони продовжують разом виховувати Романа.