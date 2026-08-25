79-летнюю Софию Ротару показали в Киеве: как сейчас выглядит певица

На фото Перман и Ротару позируют перед зеркалом. Продюсер обнимает певицу, в то время как она улыбается в камеру. Снимок сразу привлек внимание любителей артистки, ведь в последнее время она редко появляется на публике.

"Волшебная! 24.08.2026. Киев", - лаконично подписал он фотографию.

София Ротату и Сергей Перман (фото: instagram.com/sergiiperman)

Пользователи сети засыпали Ротару комплиментами и отметили внешний вид. Также поклонники пожелали артистке вернуться на сцену.

В то же время, появление певицы вместе с Сергеем Перманом также спровоцировало предположение о возможном возвращении Ротару к концертной деятельности. Сам продюсер не объяснил, с какой целью они встретились, поэтому информации о возможном выступлении артистки пока нет.

София Ротату и Сергей Перман (фото: instagram.com/sergiiperman)

К тому же в комментариях есть и те, кто призвал Ротару публично высказать свою позицию по поводу полномасштабной войны России против Украины.

Добавим, что София Ротару с самого начала полномасштабного вторжения не делает развернутых публичных заявлений о войне. В то же время артистка продолжает вести социальные сети: публикует сообщения об обстрелах Украины и поздравляет украинцев с важными государственными и национальными праздниками.

Несмотря на периодические слухи о выезде за границу, Ротару неоднократно появлялась в Украине.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)