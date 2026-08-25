79-річну Софію Ротару показали в Києві: як зараз виглядає співачка

На фото Перман та Ротару позують перед дзеркалом. Продюсер обіймає співачку, тоді як вона усміхається в камеру. Знімок одразу привернув увагу шанувальників артистки, адже останнім часом вона нечасто з’являється на публіці.

"Чарівна! 24.08.2026. Київ", - лаконічно підписав він світлину.

Софія Ротату та Сергій Перман (фото: іnstagram.com/sergiiperman)

Користувачі мережі засипали Ротару компліментами та відзначили її зовнішній вигляд. Також прихильники побажали артистці повернутися на сцену.

Водночас поява співачки разом із Сергієм Перманом також спровокувала припущення про можливе повернення Ротару до концертної діяльності. Сам продюсер не пояснив, з якою метою вони зустрілися, тож інформації про можливий виступ артистки наразі немає.

Софія Ротату та Сергій Перман (фото: іnstagram.com/sergiiperman)

До того ж у коментарях є й ті, хто закликав Ротару публічно висловити свою позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України.

Додамо, що Софія Ротару від початку повномасштабного вторгнення не робить розгорнутих публічних заяв про війну. Водночас артистка продовжує вести соціальні мережі: публікує дописи про обстріли України та вітає українців із важливими державними й національними святами.

Попри періодичні чутки про її виїзд за кордон, Ротару неодноразово з’являлася в Україні.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)