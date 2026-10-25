7 необычных образов звезд на Хэллоуин: от червя Хайди Клум до жуткого клоуна Эда Ширана

Хайди Клум в костюме гигантского червя

В 2022 году немецкая супермодель появилась на собственной вечеринке в Нью-Йорке в костюме огромного дождевого червя. Образ полностью закрывал ее тело, оставляя открытыми только часть лица.

На создание концепции модель потратила два года, а воплотить ее помогла команда специалистов по спецэффектам. Муж Клум Том Каулитц дополнил замысел образом рыбака, который поймал червяка на удочку.



Карди Би в образе Мортиши Аддамс

В 2021 году реперша Карди Би превратилась в героиню франшизы "Семейка Аддамс". Для фотосессии она выбрала черное платье с эффектом паутины, корсета и длинных ногтей, а образ дополнила бледным макияжем и красной помадой.

Наряды создала дизайнер Наталья Феднер. На работу над костюмом ушло семь дней, а для изготовления корсета была использована специальная технология с материалом на основе смолы.



Кэти Перри в образе чипсов Cheetos

В 2014 году американская певица отказалась от традиционных гелловинских перевоплощений и пришла на вечеринку в костюме большого чипса.

Оранжевый образ артистка дополнила красными леггинсами, кроссовками и сумкой в виде пачки снеков. Необычный выбор мгновенно привлек внимание и стал одним из самых забавных костюмов в этом году.



Маколей Калкин в костюме унитаза

Звезда фильма "Сам дома" в прошлом году ошеломил публику необычным костюмом в виде предмета сантехники. Актер выбрал надувной костюм унитаза, дополнив его белым гримом на лице, красной шляпой в форме вантуза и игрушечным эмодзом кучки.

Калкин объяснил, что на таком перевоплощении настояли его дети. Он пошутил, что если дети хотят видеть тебя унитазом, нужно стать самым лучшим унитазом, каким только можно быть.



Леди Гага в образе садовницы Эдемского сада

В 2025 году артистка представила необычный образ. Певица надела корсетное платье с объемной цветочной вышивкой и скульптурный головной убор, напоминавший ангельские крылья. Образ дополнила серебристая лопата.

В соцсетях она назвала себя садовницей Эдемского сада и поздравила с Хэллоуином "всех могильников". Платье взяли из коллекции весна-лето 2026 года бренда Matières Fécales.



JADE в качестве гремлина Греты

Британская певица в 2025 году превратилась в Грету - персонажку фильма "Грэмлины 2: Новая партия". Для этого она использовала зеленый грим, накладки и парик ярко-зеленого цвета.

На одном фото артистка позировала в свадебном платье в стиле 1980-х годов, а на другом - в комплекте из короткой юбки и топа.



Эд Ширан в роли Пеннивайза

В 2025 году британский певец превратился в жуткого клоуна из фильма ужасов "Оно", снятого по роману Стивена Кинга.

Артист использовал рыжий парик и грим, чтобы воспроизвести узнаваемую внешность персонажа. В соцсетях он показал себя в повседневных ситуациях - во время прогулки по городу и в баре.