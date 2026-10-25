7 незвичних образів зірок на Геловін: від черв'яка Гайді Клум до моторошного клоуна Еда Ширана

Гайді Клум у костюмі гігантського черв'яка

У 2022 році німецька супермодель з'явилася на власній вечірці в Нью-Йорку в костюмі величезного дощового черв'яка. Образ повністю закривав її тіло, залишаючи відкритими лише частину обличчя.

На створення концепції модель витратила два роки, а втілити її допомогла команда фахівців зі спецефектів. Чоловік Клум Том Каулітц доповнив задум образом рибалки, який ніби впіймав черв'яка на вудку.



Карді Бі в образі Мортіші Аддамс

У 2021 році реперка перевтілилася в героїню франшизи "Сімейка Аддамс". Для фотосесії вона обрала чорну сукню з ефектом павутини, корсет і довгі нігті, а образ доповнила блідим макіяжем та червоною помадою.

Вбрання створила дизайнерка Наталія Феднер. На роботу над костюмом пішло сім днів, а для виготовлення корсета використали спеціальну технологію з матеріалом на основі смоли.



Кеті Перрі в образі чипсів Cheetos

У 2014 році американська співачка відмовилася від традиційних гелловінських перевтілень і прийшла на вечірку в костюмі великого чипса.

Помаранчевий образ артистка доповнила червоними легінсами, кросівками та сумкою у вигляді пачки снеків. Незвичайний вибір миттєво привернув увагу й став одним із найкумедніших костюмів того року.



Маколей Калкін у костюмі унітаза

Зірка фільму "Сам удома" минулого року приголомшив публіку незвичайним костюмом у вигляді предмету сантехніки. Актор обрав надувний костюм унітаза, доповнивши його білим гримом на обличчі, червоним капелюхом у формі вантуза та іграшковим емодзі купки.

Калкін пояснив, що на такому перевтіленні наполягли його діти. Він пожартував, що якщо діти хочуть бачити тебе унітазом, потрібно стати найкращим унітазом, яким тільки можна бути.



Леді Гага в образі садівниці Едемського саду

У 2025 році артистка представила незвичайний образ. Співачка одягнула корсетну сукню з об'ємною квітковою вишивкою та скульптурний головний убір, що нагадував ангельські крила. Образ доповнила срібляста лопата.

У соцмережах вона назвала себе садівницею Едемського саду та привітала з Гелловіном "усіх могильників". Сукню взяли з колекції весна-літо 2026 бренду Matières Fécales.



JADE у ролі гремліна Грети

Британська співачка у 2025 році перевтілилася на Грету - персонажку фільму "Гремліни 2: Нова партія". Для цього вона використала зелений грим, накладки та перуку яскраво-зеленого кольору.

На одному фото артистка позувала у весільній сукні в стилі 1980-х років, а на іншому - в комплекті з короткої спідниці та топа.



Ед Ширан у ролі Пеннівайза

У 2025 році британський співак перевтілився в моторошного клоуна з фільму жахів "Воно", знятого за романом Стівена Кінга.

Артист використав руду перуку та грим, щоб відтворити впізнавану зовнішність персонажа. У соцмережах він показав себе в повсякденних ситуаціях - під час прогулянки містом і в барі.