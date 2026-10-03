50 артистов и 30 треков: лейбл Третьего армейского корпуса выпустил реп-трилогию "УНР"

Что известно об "Украинском Народном Радио"

К созданию трилогии присоединились более 50 исполнителей, битмейкеров и саундпродюсеров.

Всего в нее вошли 30 полноценных композиций и 13 радиоджинглов, объединяющих альбомы в один музыкальный эфир.

Над проектом работали около двух лет. Его авторы стремились объединить в одном пространстве мейнстримных и андеграундных музыкантов, гражданских артистов и военнослужащих из разных регионов Украины.

Главной целью релиза в AB3 Music называют создание качественной украинской альтернативы российской музыке, до сих пор попадающей в отечественные чарты.

"На создание этого альбома ушло почти два года. Я благодарен всем артистам, команде и военным, которые записывали треки в перерывах между выполнением боевых задач. Верю, что этот альбом будет жить годами и покажет: рэп - это отражение современности. А еще он даст молодежи качественную украинскую альтернативу, чтобы российская музыка не занимала места в наших чартах", - рассказал руководитель AB3 Music Илья Кучман.

Кто присоединился к записи

В трилогии можно узнать ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra и alyona alyona. К записи также присоединились к MC Петя, cybermykola, MUCHNOY, loco-flamer, рома майк, Длинный Пес, Фрай, скало и BRATSKE KOLO.

Отдельную часть проекта составляют композиции военнослужащих Третьего армейского корпуса.

Свои треки записали ANYMAN, Кровь, Югар, Сиджик и MARMEK. Некоторые бойцы работали над музыкой в перерывах между выполнением боевых задач.

Продюсерами "Украинского Народного Радио" стали участники рэп-коллектива PVNCH Саша Кудринецкий и Юрий Задниченко.

PVNCH (фото предоставлено командой проекта)

Над звучанием также работали Александр Мусевич, Сева Шутка из группы "ДК Энергетик", Алекс Ефимов, YungKerya, Big Brook, Santorin и Hadouken.

Креативным продюсером и автором идеи выступил Илья Кучман.

Роялти направят на нужды военных

Все участники передали роялти из композиций лейбла AB3 Music. Полученные от прослушиваний средства будут ежемесячно направлять на нужды Третьего армейского корпуса.

Это продолжает практику так называемых "донатных треков", которую лейбл открыл в 2024 году с альбомом "Эпоха".

"Українське Народне Радіо" уже можно послушать на основных стриминговых платформах.

AB3 Music - музыкальный лейбл Третьего армейского корпуса, ранее известного как Третья отдельная штурмовая бригада. Среди его предыдущих проектов – альбом украинской инди-музыки "Эпоха" и фонк-релиз "FPS".