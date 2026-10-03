50 артистів і 30 треків: лейбл Третього армійського корпусу випустив реп-трилогію "УНР"

Що відомо про "Українське Народне Радіо"

До створення трилогії долучилися понад 50 виконавців, бітмейкерів і саундпродюсерів.

Загалом до неї увійшли 30 повноцінних композицій та 13 радіоджинглів, які об’єднують альбоми в один музичний ефір.

Над проєктом працювали майже два роки. Його автори прагнули об’єднати в одному просторі мейнстримних та андеграундних музикантів, цивільних артистів і військовослужбовців із різних регіонів України.

Головною метою релізу у AB3 Music називають створення якісної української альтернативи російській музиці, яка досі потрапляє до вітчизняних чартів.

"На створення цього альбому пішло майже два роки. Я вдячний усім артистам, команді та військовим, які записували треки в перервах між виконанням бойових завдань. Вірю, що цей продукт житиме роками й покаже: реп - це відтворення сьогодення. А ще дасть молоді якісну українську альтернативу, щоб російська музика не мала місця в наших чартах", - розповів керівник AB3 Music Ілля Кучман.

Хто долучився до запису

У трилогії можна почути ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra та alyona alyona. До запису також долучилися MC Петя, cybermykola, MUCHNOY, loco-flamer, рома майк, Довгий Пес, Фрай, скало та BRATSKE KOLO.

Окрему частину проєкту становлять композиції військовослужбовців Третього армійського корпусу.

Свої треки записали ANYMAN, Кров, Югар, Сіджик і MARMEK. Дехто з бійців працював над музикою у перервах між виконанням бойових завдань.

Продюсерами "Українського Народного Радіо" стали учасники реп-колективу PVNCH Сашко Кудринецький та Юрко Задніченко.

PVNCH (фото надане командою проєкту)

Над звучанням також працювали Олександр Мусевич, Сєва Шутка з гурту "ДК Енергетик", Алекс Єфімов, YungKerya, Big Brook, Santorin та Hadouken.

Креативним продюсером і автором ідеї виступив Ілля Кучман.

Роялті спрямують на потреби військових

Усі учасники передали роялті з композицій лейблу AB3 Music. Отримані від прослуховувань кошти щомісяця спрямовуватимуть на потреби Третього армійського корпусу.

Це продовжує практику так званих "донатних треків", яку лейбл започаткував у 2024 році з альбомом "Епоха".

"Українське Народне Радіо" вже можна послухати на основних стримінгових платформах.

AB3 Music - музичний лейбл Третього армійського корпусу, раніше відомого як Третя окрема штурмова бригада. Серед його попередніх проєктів - альбом української інді-музики "Епоха" та фонк-реліз "FPS".