20 лет ненависти: Сталлоне раскрыл правду о вражде со Шварценеггером

Как началась рознь Сталлоне и Шварценеггера

80-летний Сильвестр Сталлоне поделился воспоминаниями во время участия в подкасте The Rest Is Entertainment.

По словам актера, их противостояние со Шварценеггером началось еще тогда, когда оба стремились стать главными звездами жанра экшн в Голливуде.

Сталлоне напомнил, что однажды на церемонии "Золотой глобус" заметил недоброжелательные взгляды со стороны своего конкурента.

Тогда он понял, что их отношения вряд ли будут дружеские.

Во время следующей встречи актер даже бросил в Шварценеггера чашу с цветами, делая вид, будто празднует какое-то событие.

"И тогда вызов был брошен. Все началось", - вспомнил Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

С тех пор между актерами развернулась настоящая борьба за зрительское внимание. Пока Сталлоне покорял кинотеатры фильмами о Рембо, Шварценеггер снимался в боевиках типа "Командо" и "Терминатор".

По словам Сталлоне, каждый новый успех конкурента заставлял другого поднимать планку еще выше.

"Это было очень напряженное соперничество, поверьте мне. И мне это нравилось", – признался актер.

Он объяснил, что оба пытались превзойти друг друга масштабами фильмов, зрелищностью экшн-сцен и даже количеством экранных смертей.

"Больше чем, более громкое оружие, больше убитых, лучшие локации. Все это только набирало обороты", - рассказал Сталлоне.

Актеры даже не хотели стоять рядом

Соперничество не ограничивалось только киноплощадками.

В 1991 году Сталлоне и Шварценеггер стали одним из основателей и инвесторов ресторанной сети Planet Hollywood.

Несмотря на общий бизнес, знаменитости настолько не терпели друг друга, что не хотели вместе участвовать в презентациях и рекламных мероприятиях.

По словам Сталлоне, они не могли даже спокойно выйти на одну сцену, чтобы произнести речь.

Эта напряженность сохранялась около двух десятилетий.

Что помогло Сталлоне и Шварценеггеру помириться

Переломным моментом стал 2003 год, когда Арнольд Шварценеггер решил уйти в политику и впоследствии возглавил Калифорнию.

Сталлоне объяснил, что они перестали быть прямыми конкурентами в киноиндустрии. Именно это помогло по-новому взглянуть на многолетнее соперничество.

"Я сказал: хватит этого. Мы больше не конкурируем", - поделился актер.

Однажды они случайно встретились в магазине сигар, где смогли спокойно поговорить и окончательно оставить старые обиды позади.

Арнольд Шварценеггер (фото: Getty Images)

Впоследствии актеры даже начали работать вместе. Шварценеггер появился в фильме "Неудержимые" 2010 года, а позже они вместе снялись в лентах "Неудержимые 2", "План побега" и "Неудержимые 3".

Сегодня Сталлоне называет бывшего соперника хорошим другом. В то же время актер признает, что дух соперничества между ними никуда не исчез.

"Мы всегда будем конкурировать. Такова уж наша природа, и мне это нравится", – отметил он.

Однако теперь их конкуренция не касается денег или борьбы за главные роли.

Сталлоне убежден, что подобное противостояние вряд ли повторится в истории Голливуда, ведь они со Шварценеггером годами соперничали одновременно и на экране, и за его пределами.