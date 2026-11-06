20 років ненависті: Сталлоне розкрив правду про ворожнечу зі Шварценеггером

Як почалася ворожнеча Сталлоне та Шварценеггера

80-річний Сильвестр Сталлоне поділився спогадами під час участі в подкасті The Rest Is Entertainment.

За словами актора, їхнє протистояння зі Шварценеггером розпочалося ще тоді, коли обидва прагнули стати головними зірками жанру екшн у Голлівуді.

Сталлоне пригадав, що одного разу на церемонії "Золотий глобус" помітив недоброзичливі погляди з боку свого конкурента.

Тоді він зрозумів, що їхні стосунки навряд чи будуть дружніми.

Під час наступної зустрічі актор навіть кинув у Шварценеггера чашу з квітами, удаючи, ніби святкує якусь подію.

"І тоді виклик було кинуто. Все почалося", - пригадав Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

Відтоді між акторами розгорнулася справжня боротьба за глядацьку увагу. Поки Сталлоне підкорював кінотеатри фільмами про Рембо, Шварценеггер знімався у бойовиках на кшталт "Командо" та "Термінатор".

За словами Сталлоне, кожен новий успіх конкурента змушував іншого піднімати планку ще вище.

"Це було дуже напружене суперництво, повірте мені. І мені це подобалося", - зізнався актор.

Він пояснив, що обидва намагалися перевершити один одного масштабами фільмів, видовищністю екшн-сцен і навіть кількістю екранних смертей.

"Більший ніж, гучніша зброя, більше вбитих, кращі локації. Все це лише набирало обертів", - розповів Сталлоне.

Актори навіть не хотіли стояти поруч

Суперництво не обмежувалося лише кіномайданчиками.

У 1991 році Сталлоне та Шварценеггер стали одними із засновників та інвесторів ресторанної мережі Planet Hollywood.

Попри спільний бізнес, знаменитості настільки не терпіли одне одного, що не хотіли разом брати участь у презентаціях і рекламних заходах.

За словами Сталлоне, вони не могли навіть спокійно вийти на одну сцену, щоб виголосити промову.

Ця напруженість зберігалася майже два десятиліття.

Що допомогло Сталлоне та Шварценеггеру помиритися

Переломним моментом став 2003 рік, коли Арнольд Шварценеггер вирішив піти в політику та згодом очолив Каліфорнію.

Сталлоне пояснив, що тоді вони перестали бути прямими конкурентами у кіноіндустрії. Саме це допомогло по-новому подивитися на багаторічне суперництво.

"Я сказав: досить цього. Ми більше не конкуруємо", - поділився актор.

Одного разу вони випадково зустрілися в магазині сигар, де змогли спокійно поговорити та остаточно залишити старі образи позаду.

Арнольд Шварценеггер (фото: Getty Images)

Згодом актори навіть почали працювати разом. Шварценеггер з'явився у фільмі "Нестримні" 2010 року, а пізніше вони разом знялися у стрічках "Нестримні 2", "План втечі" та "Нестримні 3".

Сьогодні Сталлоне називає колишнього суперника хорошим другом. Водночас актор визнає, що дух суперництва між ними нікуди не зник.

"Ми завжди будемо конкурувати. Така вже наша природа, і мені це подобається", – зазначив він.

Проте тепер їхня конкуренція вже не стосується грошей чи боротьби за головні ролі.

Сталлоне переконаний, що подібне протистояння навряд чи повториться в історії Голлівуду, адже вони зі Шварценеггером роками змагалися одночасно і на екрані, і за його межами.