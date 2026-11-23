Что Ясиновский рассказал о зарплате

Артист не скрывает, что хотел бы больше зарабатывать. Сначала ситуация с его должностью казалась ему несправедливой, однако впоследствии он принял ее. В то же время, вопрос денег остается для него ощутимым.

"Да, мне хочется большей зарплаты, конечно, потому что этой зарплаты в театре, мне ее не хватает очень сильно", - признался Ясиновский.

Конкретной суммы своего заработка в этом разговоре он не назвал.

Объясняя, почему при наличии многочисленных работ имеет вторую категорию, актер вспомнил свой опыт в частном театре "Дах".

По его словам, этот стаж не удалось перенести в государственный театр.

"Опыт в нашем государстве многочисленн только, если ты работаешь в государственном театре. Я не мог перенести этот опыт", - пояснил он.

Роман Ясиновский (фото: WAVE РБК-Украина)

Два года работал артистом хора

До нынешней актерской должности Ясиновский два года работал в театре Франко артистом хора. Как пояснил Роман, такое начало было связано с политикой театра.

"Я два года работал в должности артиста хора. Не как актера, артиста хора, потому что такая политика", - рассказал он.

Впоследствии Ясиновский снова проходил конкурс, уже на актерскую должность. Он вспоминает, что рассказывал монолог со сцены, а в зале сидели Лесь Санин, Ада Роговцева и другие знавшие его люди. Тем не менее, процедуру отбора он проходил на общих условиях.

"И теперь я работаю актером второй категории. Самая низкая должность в театре актерская", - отметил Роман.

По словам Ясиновского, в актерской должности он работает уже два года.

Около 18 ролей и выходы в массовке

В настоящее время у Ясиновского около 18 ролей в театре Франко. При этом он продолжает выходить и в массовых сценах: в частности, играет на скрипке или участвует в других эпизодах представлений.

Актер подчеркнул, что не отказывается от такой работы, хотя до прихода в театр уже имел заметные роли в кино и сериалах. Он считает этот этап частью знакомства с другой сценой.

"Я беру жизнь, как она. Сейчас такое время, немного поскачу в массовках, но дальше я уйду, хотя у меня уже были какие-то роли и в кино до того, и Кайдаши были, и Киборги, многое было. Но я считаю, что такая политика театра", - поделился Ясиновский.

В театр Франко его пригласили после спектакля "Тату, ти мене любив", который посетили режиссеры Дмитрий Богомазов, Давид Петросян и Иван Уровский. После приглашения артист прошел конкурс.