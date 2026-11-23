Що Ясіновський розповів про зарплату

Артист не приховує, що хотів би заробляти більше. Спочатку ситуація з його посадою здавалася йому несправедливою, однак згодом він її прийняв. Водночас питання грошей залишається для нього відчутним.

"Так, мені хочеться більшої зарплати, звичайно, бо цієї зарплати в театрі, мені її бракує дуже сильно", - зізнався Ясіновський.

Конкретної суми свого заробітку в цій розмові він не назвав.

Пояснюючи, чому за наявності численних робіт має другу категорію, актор згадав свій досвід у приватному театрі "Дах".

За його словами, цей стаж не вдалося перенести до державного театру.

"Досвід у нашій державі численний тільки, якщо ти працюєш у державному театрі. Я не міг перенести цей досвід", - пояснив він.

Роман Ясіновський (фото: WAVE РБК-Україна)

Два роки працював артистом хору

До нинішньої акторської посади Ясіновський два роки працював у театрі Франка артистом хору. Як пояснив Роман, такий початок був пов'язаний із політикою театру.

"Я два роки працював на посаді артиста хору. Не як актора, артиста хору, тому що така політика", - розповів він.

Згодом Ясіновський знову проходив конкурс, уже на акторську посаду. Він згадує, що розповідав монолог зі сцени, а в залі сиділи Лесь Санін, Ада Роговцева та інші люди, які його знали. Попри це, процедуру відбору він проходив на загальних умовах.

"І тепер я працюю актором другої категорії. Найнижча посада в театрі акторська", - зазначив Роман.

За словами Ясіновського, на акторській посаді він працює вже два роки.

Близько 18 ролей і виходи в масовці

Нині у Ясіновського близько 18 ролей у театрі Франка. При цьому він продовжує виходити й у масових сценах: зокрема, грає на скрипці або бере участь в інших епізодах вистав.

Актор наголосив, що не цурається такої роботи, хоча до приходу в театр уже мав помітні ролі в кіно та серіалах. Він вважає цей етап частиною знайомства з іншою сценою.

"Я беру життя, як воно. Зараз такий час, трошки поскачу в масовках, але далі я піду, хоча в мене вже були якісь ролі і в кіно до того, і Кайдаші були, і Кіборги, багато чого було. Але я вважаю, що така політика театру", - поділився Ясіновський.

До театру Франка його запросили після вистави "Тату, ти мене любив", яку відвідали режисери Дмитро Богомазов, Давид Петросян та Іван Уривський. Після запрошення артист пройшов конкурс.