"Это было удивительно". Гантер Шафер рассказала о своей операции по смене пола

Операция актрисы

Звезда "Эйфории" и "Голодных игр" Гантер Шафер начала гендерный переход еще в возрасте 14 лет. А в декабре прошлого года ей сделали нижнюю операцию, то есть операцию по изменению гениталий человека, чтобы привести их в соответствие с гендерной идентичностью пациента.

"Мне сделали операцию на нижней части в декабре, это было удивительно, и мне это очень нравится", - сказала Шафер.

Она призналась, что долгое время не решалась на медицинское вмешательство, ведь хотела "заставить предыдущее тело работать, думала, что в этом есть что-то действительно классное и крутое".

Но в конце концов почувствовала, как "снова и снова бьется об стену, где эта теоретическая странная утопия не совпадала с реальностью". Хотя каждый трансгендерный человек отличается, для нее медицинский переход был правильным решением.

Актриса также рассказала, что для восстановления после операции специально арендовала большую квартиру, в которой ее посещали друзья и родные: "Я думаю, что мой лимит активности был максимум 150 шагов в день".

Трансгендерный переход

Гантер Шафер родилась в семье пастора, однако отошла от церкви в подростковом возрасте. Сейчас она находится в хороших отношениях с семьей, однако подростком "испытывала злобу на мир и ограничения, которые имела, возрастая в церкви".

Она начала гендерный переход в 14 лет – прошла терапию и начала принимать гормоны. Опыт актрисы частично лег в основу сюжета ее персонажки Джулс в сериале "Эйфория".