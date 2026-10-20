“Це було дивовижно”. Гантер Шафер розповіла про свою операцію зі зміни статі

Операція акторки

Зірка “Ейфорії” та “Голодних ігор” Гантер Шафер розпочала гендерний перехід ще у віці 14 років. А в грудні минулого року їй зробили “нижню операцію”, тобто операцію зі зміни геніталій людини, щоб привести їх у відповідність до гендерної ідентичності пацієнта.

“Мені зробили операцію на нижній частині в грудні, це було дивовижно, і мені це дуже подобається”, – поділилась Шафер.

Вона зізналася, що довгий час не наважувалась на медичне втручання, адже хотіла “змусити попереднє тіло працювати, думала, що в цьому є щось дійсно класне і круте”.

Але врешті-решт відчула, як "знову і знову б'ється об стіну, де ця теоретична дивна утопія не збігалася з реальністю". Тож, хоча кожна трансгендерна людина відрізняється, для неї медичний перехід був правильним рішенням.

Акторка також розповіла, що для відновлення після операції спеціально орендувала велику квартиру, в якій її відвідували друзі та рідні: “Я думаю, що мій ліміт активності був максимум 150 кроків за день”.

Трансгендерний перехід

Гантер Шафер народилася в сімʼї пастора, проте відійшла від церкви в підлітковому віці. Зараз вона знаходиться в добрих стосунках з родиною, проте підлітком “відчувала злість на світ та обмеження, які мала, зростаючи в в церкві”.

Вона розпочала гендерний перехід у 14 років – пройшла терапію та почала приймати гормони. Досвід акторки частково ліг в основу сюжету її персонажки Джулс в серіалі “Ейфорія”.