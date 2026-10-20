“Це було дивовижно”. Гантер Шафер розповіла про свою операцію зі зміни статі
Американська трансгендерна акторка та модель стала героїнею нової обкладинки журналу Elle та розповіла про свій досвід трансгендерного переходу. Зокрема, вона поділилась, що у грудні минулого року мала операцію зі зміни статі і розповіла про свої відчуття та відновлення після медичного втручання.
Операція акторки
Зірка “Ейфорії” та “Голодних ігор” Гантер Шафер розпочала гендерний перехід ще у віці 14 років. А в грудні минулого року їй зробили “нижню операцію”, тобто операцію зі зміни геніталій людини, щоб привести їх у відповідність до гендерної ідентичності пацієнта.
“Мені зробили операцію на нижній частині в грудні, це було дивовижно, і мені це дуже подобається”, – поділилась Шафер.
Вона зізналася, що довгий час не наважувалась на медичне втручання, адже хотіла “змусити попереднє тіло працювати, думала, що в цьому є щось дійсно класне і круте”.
Але врешті-решт відчула, як "знову і знову б'ється об стіну, де ця теоретична дивна утопія не збігалася з реальністю". Тож, хоча кожна трансгендерна людина відрізняється, для неї медичний перехід був правильним рішенням.
Акторка також розповіла, що для відновлення після операції спеціально орендувала велику квартиру, в якій її відвідували друзі та рідні: “Я думаю, що мій ліміт активності був максимум 150 кроків за день”.
Трансгендерний перехід
Гантер Шафер народилася в сімʼї пастора, проте відійшла від церкви в підлітковому віці. Зараз вона знаходиться в добрих стосунках з родиною, проте підлітком “відчувала злість на світ та обмеження, які мала, зростаючи в в церкві”.
Вона розпочала гендерний перехід у 14 років – пройшла терапію та почала приймати гормони. Досвід акторки частково ліг в основу сюжету її персонажки Джулс в серіалі “Ейфорія”.