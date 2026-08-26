"Мы всегда будем любить тебя": Опра, Камала Гаррис, Эминем о покойной Долли Партон

Донателла Версаче

"Мир потерял одну из самых добрых и щедрых душ, великую сторителлерку, музыкальную легенду. Так много жизней стали лучше благодаря тебе. Спасибо, Долли, за все", - написала в Instagram итальянская модельер и глава модного дома Versace.

Опра Уинфри

"Одно из моих самых теплых воспоминаний, связанных с Долли Партон: как мы от души веселились в платьях от Боба Макки на ее шоу "Dolly". Эта девушка из Грейт-Смоки-Маунтинс в штате Теннесси не просто мечтала о жизни - она прожила ее так ярко и масштабно, как даже не могла себе представить, щедро делять з людьми - как открыто, так и незаметно для других. Ей нет равных, и мир стал лучше благодаря тому, что она была с нами. Пусть благословит тебя Господь, Долли, - ты заслужила свои крыля", - поделилась ведущая и актриса.

Риба Макинтайр

"Только что я узнала, что моя подруга Долли отошла в лучший мир. Долли, спасибо тебе за все прекрасное, что ты сделала для нас здесь, на земле. Твоя любовь, твоя музыка и твое огромное сердце дарили нам так много. Другой такой, как ты, никогда не будет. Мы будем помнить і беречь каждое воспоминание, каждую ноту, которую ты сыграла или спела.

Спасибо Тебе, Господи, за Долли. Ее ждет настоящий праздник на небесах, где она будет петь свои любимые песни вместе с родными и друзьями, которые ушли из жизни раньше нее. Я никогда не забуду нашу первую встречу и никогда не забуду наш последний разговор. Я храню ее с любовью в своем сердце. Я всегда буду любить тебя”, – отдала честь подруге еще одна американская легендарная кантри-певица.

Камала Гаррис

"Долли Партон была настоящей американской иконой. Начиная как "девушка из Восточного Теннесси", она стала мировой суперзвездой. Среди ее профессиональных достижений - 11 премий "Грэмми", "Эмми", почетный "Оскар" и - что мне особенно дорого - более чем 300 миллионов книг для миллионов детей по всему миру в рамках проекта “Imagination Library”. Она объединяла в себе доброту, скромность и чувство юмора. Благодаря своєй музыке, благодаря деятельности и уникальном стиле, Долли была неповторимой", - написала американская политическая и государственная деятельниця и бывшая вице-президент США.

Сара Джессика Паркер

"Нет!!!!!! Я никогда не встречалась с Долли Партон, но как сильно я ее любила. Думаю, нам не обязательно было знать ее лично, чтобы любить. Одна из самых выдающихся фигур, которые когда-либо дарила миру эта страна. Настоящая легенда. Навсегда. Она всегда отстаивала интересы тех, кому, как она понимала, нужен был защитник.

Какая тяжелая потеря. Но как нам повезло — мы так счастливы, что получили те бесценные дары, которыми она делилась. Со всем миром. Счастливой дороги и отдыхай с миром. Нам будет ужасно не хватать тебя”, – поделилась актриса в своих соцсетях.

Эминем

Рэпер и музыкальный продюсер поделился в своем Instagram письмом, которое когда-то получил от Долли. В нем она поздравляла его с вхождением в "Зал славы рок-н-ролла" и надеялась, что когда-то им удастся встретиться и познакомиться лично.

"Жаль, что нам так и не удалось встретиться, но это сообщение от Долли произвело на меня огромное впечатление. Она вполне могла бы не тратить на это время. Даже для парня, который слушал преимущественно рэп, она была настоящей иконой. Суперзвездой во всех смыслах. Почивай с миром, Долли. И спасибо за теплые слова", - поделился реп-исполнитель.

Риз Уизерспун

"Я безгранично благодарна судьбе за то, что могла называть Долли своей подругой. Когда я играла роль Джун Картер Кэш в фильме "Переступить черту", она пригласила меня на ужин и рассказала, как Джун Картер покоряла сердца всех в мире кантри-музыки. Долли вдохновила меня вложить всю душу и помогла понять, какое это счастье - быть рассказчиком историй.

На протяжении всей моей карьеры она присылала мне теплые записки со словами поддержки и ободрения, советуя нести свет в жизнь людей и прислушиваться к своим ангелам. И всегда подписывалась: "Я всегда буду любить тебя". Долли, я уже скучаю по тебе. Твой талант, мудрость и прекрасная душа озарили нашу жизнь. Лети и пари вместе со своими ангелами… Мы будем всегда любить тебя”, – вспоминает актриса.

Келли Кларскон

"Долли Партон умела сделать так, что каждый чувствовал себя особенным, замеченным и желанным гостем - как будто вы давние друзья. Мне будет не хватать ее искреннего сердца и голоса - так же, как, вероятно, и миллионам других людей. Каким невероятным даром и талантом она была и остается - учитывая то удивительное творческое наследие, которое она оставила для всех нас", - написала певица и актриса.

И другие

Также Долли Партон почтили многие другие звезды и известные личности. В частности, Дуа Липа, Джейсон Момоа, Люк Эванс, Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Хлоя Кардашьян, Люси Хейл и другие. Все они отмечают доброту певицы и ее существенное влияние на них самих и на культуру в целом.

Как почтила пресса

Кроме мировых звезд, "девушку из Теннеси" вспоминает мировая пресса: Vogue, Harpers Bazaar, People, Vanity Fair, Variety, Rolling Stone, GQ, Hollywood Reporter и другие.

Также ее достижение почтили премии "Грэмми" и "Оскар". "Ее наследие: талант, доброта и устойчивость, будут жить в будущих поколениях", - заявил Гарви Мэйсон-младший, музыкальный продюсер, автор песен и действующий генеральный директор Академии звукозаписи, которая вручает "Грэмми".