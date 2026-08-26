“Ми завжди любитимемо тебе”: Опра, Камала Гарріс, Емінем та інші вшановують пам'ять Доллі Партон

Донателла Версаче

“Світ втратив одну з найдобріших та найщедріших душ, величну оповідачку історій, музичну легенду. Так багато життів стали кращими завдяки тобі. Дякую, Доллі, за все”, – написала в Instagram італійська модельєрка та голова модного дому Versace.

Опра Вінфрі

“Один із моїх найтепліших спогадів, пов’язаних із Доллі Партон: як ми від душі веселилися в сукнях від Боба Маккі на її шоу “Dolly”. Ця дівчина з Грейт-Смокі-Маунтінс у штаті Теннессі не просто мріяла про життя — вона прожила його так яскраво й масштабно, як навіть не могла собі уявити, щедро ділячись із людьми — як відкрито, так і непомітно для інших. Їй немає рівних. Вона несла світло, і світ став кращим завдяки тому, що вона була з нами. Нехай благословить тебе Господь, Доллі, — ти заслужила свої крила”, – поділилась ведуча та акторка.

Ріба Макінтайр

“Щойно я дізналася, що моя подруга Доллі відійшла у кращий світ. Доллі, дякую тобі за все прекрасне, що ти зробила для нас тут, на землі. Твоя любов, твоя музика і твоє величезне серце дарували нам так багато. Іншої такої, як ти, ніколи не буде.Ми пам’ятатимемо й берегтимемо кожен спогад, кожну ноту, яку ти зіграла чи проспівала.

Дякую Тобі, Господи, за Доллі. На неї чекає справжнє свято на небесах, де вона співатиме свої улюблені пісні разом із рідними та друзями, які пішли з життя раніше за неї. Я ніколи не забуду нашу першу зустріч і ніколи не забуду нашу останню розмову. Я бережу її з любов’ю у своєму серці. Я завжди любитиму тебе”, – віддала шану подрузі ще одна американська легендарна кантрі-співачка.

Камала Гарріс

“Доллі Партон була справжньою американською іконою. Починаючи як “дівчинка зі Східного Теннессі”, вона стала світовою суперзіркою. Серед її професійних здобутків — 11 премій “Греммі”, “Еммі”, почесний “Оскар” і — що мені особливо дороге — понад 300 мільйонів книжок, надісланих мільйонам дітей у всьому світі в межах її проєкту “Imagination Library”. Вона поєднувала в собі доброту, скромність і почуття гумору. Завдяки своїй музиці, благодійній діяльності та унікальному стилю, Доллі була неповторною”, – написала американська політична та державна діячка та колишня віце-президентка США.

Сара Джесіка Паркер

“Ні!!!!!! Я ніколи не зустрічалася з Доллі Партон, але ж як сильно я її любила. Гадаю, нам не обов’язково було знати її особисто, щоб любити. Одна з найвидатніших постатей, які коли-небудь дарувала світові ця країна. Справжня легенда. Назавжди. Вона завжди відстоювала інтереси тих, хто, як вона розуміла, потребував захисника.

Яка тяжка втрата. Але як же нам пощастило — ми такі щасливі, що отримали ті безцінні дари, якими вона ділилася. З усім світом. Щасливої ​​дороги й спочивай з миром. Нам страшенно бракуватиме тебе”, – поділилась акторка в своіх соцмережах.

Емінем

Репер та музичний продюсер поділився в своєму Instagram листом, який колись отримав від Доллі. В ньому вона вітала його з входженням до “Зали слави рок-н-ролу” та сподівалась, що колись їм вдасться зустрітися та познайомитись особисто.

“Шкода, що нам так і не вдалося зустрітися, але це повідомлення від Доллі справило на мене величезне враження. Вона цілком могла б не витрачати на це час. Навіть для хлопця, який слухав переважно реп, вона була справжньою іконою. Суперзіркою в усіх сенсах. Спочивай із миром, Доллі. І дякую за теплі слова”, – поділився реп-виконавець.

Різ Візерспун

“Я безмежно вдячна долі за те, що могла називати Доллі своєю подругою. Коли я грала роль Джун Картер Кеш у фільмі “Переступити межу”, вона запросила мене на вечерю й розповіла, як Джун Картер підкорювала серця всіх у світі кантрі-музики. Доллі надихнула мене вкласти всю душу в цю роль і допомогла усвідомити, яке це щастя — бути оповідачкою історій.

Упродовж усієї моєї кар’єри вона надсилала мені теплі записки зі словами підтримки й підбадьорення, радячи нести світло в життя людей і дослухатися до своїх янголів. І завжди підписувалася: “Я завжди любитиму тебе”. Доллі, я вже сумую за тобою. Твій талант, мудрість і прекрасна душа осяяли наше життя. Лети й ширяй разом зі своїми янголами… Ми завжди любитимемо тебе”, – згадує акторка.

Келлі Кларскон

“Доллі Партон вміла зробити так, що кожен почувався особливим, поміченим і бажаним гостем — наче ви давні друзі. Мені бракуватиме її щирого серця й голосу — так само, як, певна, і мільйонам інших людей. Яким неймовірним даром і талантом вона була й залишається — з огляду на ту дивовижну творчу спадщину, яку вона залишила для всіх нас”, – написала співачка та акторка.

Та інші

Також Доллі Партон вшанували багато інших зірок та відомих особистостей. Зокрема, Дуа Ліпа, Джейсон Момоа, Люк Еванс, Періс Хілтон, Дженіфер Лопес, Хлоя Кардашьян, Люсі Хейл та інші. Всі вони відзначають доброту співачки та її значний вплив на них самих і на культуру загалом.

Як вшанувала преса

Окрім світових зірок, “дівчину з Теннесі” згадує світова преса: Vogue, Harpers Bazaar, People, Vanity Fair, Variety, Rolling Stone, GQ, Hollywood Reporter та інші.

Також її досягення вшанували премії “Греммі” та “Оскар”. “Її спадщина: талант, доброта та стійкість, житиме в майбутніх поколіннях”, — заявив Гарві Мейсон-молодший, музичний продюсер, автор пісень та чинний генеральний директор Академії звукозапису, яка вручає “Греммі”.