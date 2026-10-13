"Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта

Брайан Кренстон

Актер, сыгравший Уолтера Вайта, главного персонажа в сериале, опубликовал в инстаграме свои воспоминания об ЭрДжее.

Кренстон вспоминает, как познакомился с актером, когда тому было всего 14 лет. Тот был чрезвычайно рад своей роли, подошел к ней с решительностью и ответственностью и - имея диагноз "церебральный паралич" - никогда не позволял болезни становиться препятствием.

Всегда прислушивался к советам "сериальных родителей", хотя и иногда игнорировал их, как любой подросток.

"Мы переписывались всего несколько недель назад - договаривались, когда сможем встретиться на обед. Не знаю, изменила ли бы та встреча его будущее... Но я точно знаю, что любил его и искренне радовался общению с ним на протяжении всех лет работы над сериалом и уже после того, как слава "Пуститься берега" утихла... Мне будет тебя не хватать, сын."

В заключение актер призвал каждого, кто хотя бы задумывается о самоубийстве, обратиться за поддержкой и помощью.

Аарон Пол

Актер, сыгравший второго главного героя в сериале, Джесси Пинкмана, тоже выразил соболезнования и боль от смерти коллеги. Его заявление опубликовал The Hollywood Reporter.

"Я в растерянности. У меня разбито сердце из-за этой новости. ЭрДжей, я люблю тебя, мой друг. Тебя будет не хватать. И тому, кто случайно это читает, пожалуйста, знайте, что вас любят, и вы не одиноки. Всегда помни об этом", - сказал Пол.

Дин Норрис

Он сыграл Генка Шредера, дяди Уолтера-младшего, также поделился своими мыслями из The Hollywood Reporter. Он вспоминает, что всегда присматривал за ним на съемочной площадке.

ЭрДжей Митт и Дин Норрис (фото: Getty Images)

"Хотя ЭрДжей не играл моего телевизионного сына, я всегда присматривал за ним, когда он был ребенком на съемочной площадке. Он был прекрасным молодым человеком, и его будет очень не хватать. Это так разбивает сердце, что я не могу в это поверить. Думаю о нем и его семье", - рассказал Норрис.