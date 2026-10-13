“Ми листувалися лише кілька тижнів тому”. Реакція акторів “Пуститися берега” на смерть ЕрДжея Мітта

Браян Кренстон

Актор, що зіграв Волтера Вайта, головного персонажа в серіалі, опублікував в інстаграм свої спогади про ЕрДжея.

Кренстон згадує, як познайомився з актором, коли тому було всього 14 років. Той був надзвичайно радий своїй ролі, підійшов до неї з рішучістю та відповідальністю і – маючи діагноз “церебральний параліч” – ніколи не дозволяв хворобі ставати перешкодою.

Завжди дослухався до порад “серіальних батьків”, хоч і іноді ігнорував іх, як і будь-який підліток.

“Ми листувалися лише кілька тижнів тому — домовлялися, коли зможемо зустрітися на обід. Не знаю, чи змінила б та зустріч його майбутнє… Але я точно знаю, що любив його і щиро радів спілкуванню з ним протягом усіх років роботи над серіалом і вже після того, як слава «Пуститися берега» вщухла… Мені бракуватиме тебе, сину”, – написав Браян Кренстон.

Наостанок актор закликав кожного, хто хоча б задумується про самогубство, звернутися за підтримкою та допомогою.

Аарон Пол

Актор, який зіграв другого головного героя в серіалі, Джессі Пінкмана, теж висловив співчуття та біль від смерті колеги. Його заяву опублікував The Hollywood Reporter.

“Я в розгубленості. У мене розбите серце через цю новину. ЕрДжей, я люблю тебе, мій друже. Тебе буде не вистачати. І тому, хто випадково це читає, будь ласка, знайте, що вас люблять, і ви не самотні. Завжди пам'ятай про це”, – сказав Пол.

Дін Норріс

Він зіграв Генка Шредера, дядька Волтера-молодшого, також поділився своїми думками з The Hollywood Reporter. Він згадує, що завжди наглядав за ним на знімальному майданчику.

ЕрДжей Мітт та Дін Норріс (фото: Getty Images)

“Хоча ЕрДжей не грав мого телевізійного сина, я завжди наглядав за на ним, коли він був дитиною на знімальному майданчику. Він був чудовим молодим чоловіком, і його буде дуже не вистачати. Це так розбиває серце, що я не можу в це повірити. Думаю про нього та його сім'ю”, – розповів Норріс.