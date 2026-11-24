Овчарка Жах получила почетную награду: помогла вернуть более 150 павших воинов
В Киеве состоялась церемония чествования служебных собак, которые выполняют важные задачи для безопасности и обороны Украины. Одна из наград получила бельгийская овчарка Жах из Павлограда, которая работает в составе поисково-спасательного отряда "Антарєс".
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на поск поискового отряда в Instagram.
Что известно о награждении
Церемония "Четырехлапые защитники" проходит уже в пятый раз. Среди номинантов этого года была бельгийская овчарка тервюрен по имени Жах, которая вместе с кинологиней Кариной Колесниченко помогает находить тела павших украинских военных.
Награду команда получила за работу в составе сводных групп поиска и эвакуации тел и останков павших защитников Украины в рамках гуманитарного проекта ВСУ "НА ЩИТІ".
"С помощью Жах удалось вернуть из Небытия более 150-ти потерянных душ!" - рассказали в публикации.
В команде также отметили, что кинологический отряд "Антарєс" является единственной кинологической организацией, которую гуманитарный проект "НА ЩИТІ" официально привлекает к поиску и возвращению тел павших украинских военных.
Как прошло мероприятие "Четырехлапые защитники"
Главной целью события является почтение служебных собак и их проводников, которые ежедневно выполняют сложные задачи, помогая людям и защищая Украину.
Церемонию организует Кинологический союз Украины. В ней приняли участие 33 служебные собаки, 28 кинологических команд и представители 10 органов и ведомств сектора безопасности и обороны Украины.
Участников отмечали в шести номинациях:
- поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов
- минно-розыскная собака
- собака специального назначения
- поиск наркотических средств
- за спасенную жизнь
- собака эмоциональной поддержки.