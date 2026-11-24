Що відомо про нагородження

Церемонія "Чотирилапі захисники" проходить вже вп'яте. Серед цьогорічних номінантів була бельгійська вівчарка тервюрен на ім’я Жах, яка разом із кінологинею Кариною Колісниченко допомагає знаходити тіла полеглих українських військових.

Відзнаку команда отримала за роботу у складі зведених груп пошуку та евакуації тіл і останків полеглих захисників України в межах гуманітарного проєкту ЗСУ "НА ЩИТІ".

"За допомогою Жах вдалося повернути з Небуття більше 150-ти загублених душ!" - розповіли в дописі.

У команді також зауважили, що кінологічний загін "Антарєс" є єдиною кінологічною організацією, яку гуманітарний проєкт "НА ЩИТІ" офіційно залучає до пошуку та повернення тіл полеглих українських військових.

Як минув захід "Чотирилапі захисники"

Головною метою події є вшанування службових собак та їхніх провідників, які щодня виконують складні завдання, допомагаючи людям і захищаючи Україну.

Церемонію організовує Кінологічна спілка України. У ній взяли участь 33 службові собаки, 28 кінологічних команд і представники 10 органів та відомств сектору безпеки й оборони України.

Учасників відзначали у шести номінаціях: