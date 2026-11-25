Любимцы дипломатов: в Вашингтоне устроили ужин для собак послов
В Вашингтоне сформировалось необычное дипломатическое сообщество - сеть послов, объединившихся благодаря любви к собакам. Их четырехлапые любимцы посещают совместные ужины, знакомятся во время прогулок и даже получают персональные приглашения на дипломатические мероприятия.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт американского издания The Washington Post.
Дипломатический ужин для собак
Одну из таких встреч организовал посол Новой Зеландии в США Крис Сид. Он направил приглашение в резиденции трех коллег - послов Великобритании, Канады и Австралии.
На карточке с национальным гербом Новой Зеландии были отмечены почетные гости вечера: Тчуи, Ларри и Нельсон.
Впрочем, приглашение адресовали не дипломатам, а их собакам.
"Друзья, римляне, четырехлапые! Поскольку еще одна тяжелая неделя подходит к концу, мы с нетерпением ждем встречи с вами за ужином и собачьими вкусностями", - говорилось в приглашении.
Авторы обыграли известную фразу "Друзья, римляне, соотечественники", добавив к ней шутливое обращение к собакам.
Ужин состоялся в сентябре. По словам Криса Сида, животные с удовольствием бегали по саду и играли на газоне, а их хозяева также вели себя вежливо.
Новозеландский дипломат не имеет собаки
У самого новозеландского дипломата нет собаки, однако он давно увлекается этими животными.
Благодаря этому он стал частью неформального общества послов - владельцев собак, которые организуют совместные прогулки, приглашают четвероногих гостей на ужин и иногда ухаживают за любимцами друг друга.
Кто еще входит в дипломатическое собачье общество
Журналист Тед Малдун рассказал о жизни собак в семи дипломатических резиденциях Вашингтона.
Среди самых известных четырехлапых жителей дипломатического Вашингтона:
- Тчуи - 13-летняя лабрадорка британского посла Кристиана Тернера. Она жила на четырех континентах и сопровождала хозяина во время разных дипломатических назначений
- Ларри - молодой золотистый ретривер канадского посла Марка Вайзмана. Он охотно посещает приемы, но имеет одну особенность: любит грызть обувь и личные вещи дипломатов
- Мерлин - бернский зенненхунд, живущий в резиденции бельгийского посла Фредерика Бернара. Пес стал настоящей звездой соцсетей, а для международных путешествий имеет собственный паспорт с фотографией и данными о прививках
- Чарли - золотистый лабрадор итальянского посла Марко Пероначи. Он понимает команды на итальянском, английском, латвийском и французском языках. Из-за линьки в резиденции даже обустроили комнаты, куда ему запрещено заходить
Их присутствие имеет значение не только для развлечений. По словам мексиканского посла Роберто Лаццери Монтаньо, собаки помогают людям расслабиться и увидеть друг в друге не только официальных представителей государств, но и обычных людей.
Так домашние питомцы становятся своеобразными дипломатами: помогают налаживать неформальные связи, объединяют семьи и добавляют уют в жизнь за границей.