Дипломатический ужин для собак

Одну из таких встреч организовал посол Новой Зеландии в США Крис Сид. Он направил приглашение в резиденции трех коллег - послов Великобритании, Канады и Австралии.

На карточке с национальным гербом Новой Зеландии были отмечены почетные гости вечера: Тчуи, Ларри и Нельсон.

Впрочем, приглашение адресовали не дипломатам, а их собакам.

"Друзья, римляне, четырехлапые! Поскольку еще одна тяжелая неделя подходит к концу, мы с нетерпением ждем встречи с вами за ужином и собачьими вкусностями", - говорилось в приглашении.

Авторы обыграли известную фразу "Друзья, римляне, соотечественники", добавив к ней шутливое обращение к собакам.

Ужин состоялся в сентябре. По словам Криса Сида, животные с удовольствием бегали по саду и играли на газоне, а их хозяева также вели себя вежливо.

Новозеландский дипломат не имеет собаки

У самого новозеландского дипломата нет собаки, однако он давно увлекается этими животными.

Благодаря этому он стал частью неформального общества послов - владельцев собак, которые организуют совместные прогулки, приглашают четвероногих гостей на ужин и иногда ухаживают за любимцами друг друга.

Кто еще входит в дипломатическое собачье общество

Журналист Тед Малдун рассказал о жизни собак в семи дипломатических резиденциях Вашингтона.

Среди самых известных четырехлапых жителей дипломатического Вашингтона:

Тчуи - 13-летняя лабрадорка британского посла Кристиана Тернера. Она жила на четырех континентах и сопровождала хозяина во время разных дипломатических назначений

Тчуи (фото: washingtonpost.com)

Тчуи (фото: washingtonpost.com)

Ларри - молодой золотистый ретривер канадского посла Марка Вайзмана. Он охотно посещает приемы, но имеет одну особенность: любит грызть обувь и личные вещи дипломатов

Ларри (фото: washingtonpost.com)

Мерлин - бернский зенненхунд, живущий в резиденции бельгийского посла Фредерика Бернара. Пес стал настоящей звездой соцсетей, а для международных путешествий имеет собственный паспорт с фотографией и данными о прививках

Мерлин (фото: washingtonpost.com)

Чарли - золотистый лабрадор итальянского посла Марко Пероначи. Он понимает команды на итальянском, английском, латвийском и французском языках. Из-за линьки в резиденции даже обустроили комнаты, куда ему запрещено заходить

Чарли (фото: washingtonpost.com)

Чарли (фото: washingtonpost.com)

Их присутствие имеет значение не только для развлечений. По словам мексиканского посла Роберто Лаццери Монтаньо, собаки помогают людям расслабиться и увидеть друг в друге не только официальных представителей государств, но и обычных людей.

Так домашние питомцы становятся своеобразными дипломатами: помогают налаживать неформальные связи, объединяют семьи и добавляют уют в жизнь за границей.