Дипломатична вечеря для собак

Одну з таких зустрічей організував посол Нової Зеландії у США Кріс Сід. Він надіслав запрошення до резиденцій трьох колег - послів Великої Британії, Канади та Австралії.

На картці з національним гербом Нової Зеландії були зазначені почесні гості вечора: Тчуї, Ларрі та Нельсон.

Втім, запрошення адресували не дипломатам, а їхнім собакам.

"Друзі, римляни, чотирилапі! Оскільки ще один важкий тиждень добігає кінця, ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами за вечерею та собачими смаколиками", - йшлося в запрошенні.

Автори обіграли відому фразу "Друзі, римляни, співвітчизники", додавши до неї жартівливе звернення до собак.

Вечеря відбулася у вересні. За словами Кріса Сіда, тварини із задоволенням бігали садом і гралися на газоні, а їхні господарі також поводилися чемно.

Новозеландський дипломат не має собаки

Сам новозеландський дипломат не має собаки, однак він давно захоплюється цими тваринами.

Завдяки цьому він став частиною неформального товариства послів - власників собак, які організовують спільні прогулянки, запрошують чотирилапих гостей на вечері та іноді доглядають за улюбленцями одне одного.

Хто ще входить до дипломатичного собачого товариства

Журналіст Тед Малдун розповів про життя собак у семи дипломатичних резиденціях Вашингтона.

Серед найвідоміших чотирилапих мешканців дипломатичного Вашингтона:

Тчуї - 13-річна лабрадорка британського посла Крістіана Тернера. Вона жила на чотирьох континентах і супроводжувала господаря під час різних дипломатичних призначень

Тчуї (фото: washingtonpost.com)

Тчуї (фото: washingtonpost.com)

Ларрі - молодий золотистий ретривер канадського посла Марка Вайзмана. Він охоче відвідує прийоми, але має одну особливість: любить гризти взуття та особисті речі дипломатів

Ларрі (фото: washingtonpost.com)

Мерлін - бернський зенненхунд, який живе в резиденції бельгійського посла Фредеріка Бернара. Пес став справжньою зіркою соцмереж, а для міжнародних подорожей має власний паспорт із фотографією та даними про щеплення

Мерлін (фото: washingtonpost.com)

Чарлі - золотистий лабрадор італійського посла Марко Пероначі. Він розуміє команди італійською, англійською, латвійською та французькою мовами. Через линьку в резиденції навіть облаштували кімнати, куди йому заборонено заходити

Чарлі (фото: washingtonpost.com)

Чарлі (фото: washingtonpost.com)

Їхня присутність має значення не лише для розваг. За словами мексиканського посла Роберто Лаццері Монтаньйо, собаки допомагають людям розслабитися та побачити одне в одному не тільки офіційних представників держав, а й звичайних людей.

Так домашні улюбленці стають своєрідними дипломатами: допомагають налагоджувати неформальні зв'язки, об'єднують родини та додають затишку в життя за кордоном.