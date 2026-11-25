В Вашингтоне сформировалось необычное дипломатическое сообщество - сеть послов, объединившихся благодаря любви к собакам. Их четырехлапые любимцы посещают совместные ужины, знакомятся во время прогулок и даже получают персональные приглашения на дипломатические мероприятия.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт американского издания The Washington Post.
Одну из таких встреч организовал посол Новой Зеландии в США Крис Сид. Он направил приглашение в резиденции трех коллег - послов Великобритании, Канады и Австралии.
На карточке с национальным гербом Новой Зеландии были отмечены почетные гости вечера: Тчуи, Ларри и Нельсон.
Впрочем, приглашение адресовали не дипломатам, а их собакам.
"Друзья, римляне, четырехлапые! Поскольку еще одна тяжелая неделя подходит к концу, мы с нетерпением ждем встречи с вами за ужином и собачьими вкусностями", - говорилось в приглашении.
Авторы обыграли известную фразу "Друзья, римляне, соотечественники", добавив к ней шутливое обращение к собакам.
Ужин состоялся в сентябре. По словам Криса Сида, животные с удовольствием бегали по саду и играли на газоне, а их хозяева также вели себя вежливо.
У самого новозеландского дипломата нет собаки, однако он давно увлекается этими животными.
Благодаря этому он стал частью неформального общества послов - владельцев собак, которые организуют совместные прогулки, приглашают четвероногих гостей на ужин и иногда ухаживают за любимцами друг друга.
Журналист Тед Малдун рассказал о жизни собак в семи дипломатических резиденциях Вашингтона.
Среди самых известных четырехлапых жителей дипломатического Вашингтона:
Их присутствие имеет значение не только для развлечений. По словам мексиканского посла Роберто Лаццери Монтаньо, собаки помогают людям расслабиться и увидеть друг в друге не только официальных представителей государств, но и обычных людей.
Так домашние питомцы становятся своеобразными дипломатами: помогают налаживать неформальные связи, объединяют семьи и добавляют уют в жизнь за границей.