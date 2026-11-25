У дипломатичних резиденціях Вашингтона живуть собаки з паспортами, власними звичками та запрошеннями на вечері
У Вашингтоні сформувалася незвичайна дипломатична спільнота - мережа послів, які об'єдналися завдяки любові до собак. Їхні чотирилапі улюбленці відвідують спільні вечері, знайомляться під час прогулянок і навіть отримують персональні запрошення на дипломатичні заходи.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт американського видання The Washington Post.
Одну з таких зустрічей організував посол Нової Зеландії у США Кріс Сід. Він надіслав запрошення до резиденцій трьох колег - послів Великої Британії, Канади та Австралії.
На картці з національним гербом Нової Зеландії були зазначені почесні гості вечора: Тчуї, Ларрі та Нельсон.
Втім, запрошення адресували не дипломатам, а їхнім собакам.
"Друзі, римляни, чотирилапі! Оскільки ще один важкий тиждень добігає кінця, ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами за вечерею та собачими смаколиками", - йшлося в запрошенні.
Автори обіграли відому фразу "Друзі, римляни, співвітчизники", додавши до неї жартівливе звернення до собак.
Вечеря відбулася у вересні. За словами Кріса Сіда, тварини із задоволенням бігали садом і гралися на газоні, а їхні господарі також поводилися чемно.
Сам новозеландський дипломат не має собаки, однак він давно захоплюється цими тваринами.
Завдяки цьому він став частиною неформального товариства послів - власників собак, які організовують спільні прогулянки, запрошують чотирилапих гостей на вечері та іноді доглядають за улюбленцями одне одного.
Журналіст Тед Малдун розповів про життя собак у семи дипломатичних резиденціях Вашингтона.
Серед найвідоміших чотирилапих мешканців дипломатичного Вашингтона:
Їхня присутність має значення не лише для розваг. За словами мексиканського посла Роберто Лаццері Монтаньйо, собаки допомагають людям розслабитися та побачити одне в одному не тільки офіційних представників держав, а й звичайних людей.
Так домашні улюбленці стають своєрідними дипломатами: допомагають налагоджувати неформальні зв'язки, об'єднують родини та додають затишку в життя за кордоном.