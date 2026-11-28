В апреле 2026 года в ЕС вступили в силу обновленные правила некоммерческого перемещения домашних животных из третьих стран.

Однако для украинцев принципиально процедура не изменилась - для въезда в ЕС по-прежнему нужны микрочип, действующая вакцинация против бешенства, тест на титр антител и соответствующие ветеринарные документы.

Изменения в основном коснулись процедур и форм документов. В то же время, требования могут отличаться в зависимости от страны.

Например, для собак, въезжающих в Финляндию, Ирландию или на Мальту, действуют дополнительные требования по обработке против Echinococcus multilocularis. Поэтому перед поездкой следует проверить актуальные правила страны назначения и транзитных стран.

Начните с чипирования и вакцинации

Один из первых шагов - идентификация животного с помощью микрочипа. Важна именно последовательность: для въезда в ЕС животное должно быть чипировано до вакцинации против бешенства или в день вакцинации.

Если прививку сделали раньше, она не будет учитываться для путешествия по этим правилам. После этого нужно привиться против бешенства и внести информацию о ней в ветеринарный паспорт.

Для первичной вакцинации животному должно быть не менее 12 недель. Важно также следить за сроком прививки - если ревакцинацию сделать после завершения действия предыдущей вакцины, она снова будет считаться первичной.

Для животных, которые едут из Украины в ЕС, также необходим тест на титр антител к вирусу бешенства. Кровь для анализа после первичной вакцинации можно брать не ранее, чем через 30 дней. Результат должен быть не менее 0,5 МЕ/мл, а исследования проводят в лаборатории, имеющей соответствующие полномочия.

После забора крови необходимо выдержать не менее 90 дней до оформления сертификата.

Именно через эти сроки Госпродпотребслужба рекомендует начинать подготовку - примерно за четыре месяца до запланированного путешествия.

Без необходимых прививок и документов ваш пес за границу не поедет

Приучайте животное к путешествию заранее

Документы - лишь часть подготовки. Для животного несколько часов в машине, автобусе или поезде, незнакомые запахи, люди и новое место могут быть серьезным стрессом.

Если кот или собака не привыкли к переноске, не следует впервые сажать их туда в день выезда. Заранее начинайте оставлять переноску открытой дома, положите внутрь знакомую подстилку или игрушку и дайте животному возможность самостоятельно ее исследовать.

Затем можно постепенно переходить к короткому пребыванию в закрытой переноске и непродолжительным поездкам.

Собаку так же следует заранее приучить к шлейке, поводку и пребыванию в транспорте. В экстренной ситуации это не только уменьшает стресс, но и упрощает контроль за животным.

"К самой поездки стоит взять запас привычного корма хотя бы на первое время. Переезд - не лучший момент для резкой смены рациона: на фоне стресса поездка может дополнительно повлечь расстройства пищеварения. Если речь идет о длительном пребывании за границей, лучше еще до выезда проверить, продается ли привычный корм в стране назначения, а также какие там действуют правила на тему ввоза кормов", - советуют Александр Айшпур.

Полезно взять и несколько знакомых вещей – лежанку, плед или любимую игрушку. Знакомые запахи помогут создать для животного привычную среду после переезда.

Какие документы понадобятся перед выездом

Перед путешествием необходимо иметь ветеринарный паспорт с данными об идентификации и вакцинации животного, подтверждение результата теста на титр антител против бешенства и международный ветеринарный сертификат.

За актуальным чеклистом Госпродпотребслужбы, незадолго (за 5 или 3 суток, в зависимости от страны назначения) до путешествия нужно обратиться к государственному врачу ветеринарной медицины, при необходимости провести противопаразитарную обработку (информацию об этом нужно также внести в ветеринарный паспорт, поскольку эти данные будут отражены в сертификате здоровья). №1).

После этого на основе Формы №1 оформляется международный ветеринарный сертификат в отделе пограничного инспекционного контроля.

Важно также проверить маршрут - въезд с животным в ЕС должен проходить через определенный пункт въезда, где могут проверить документы и идентификацию животного.

Отдельно в 2026 году уточнили правила для ситуаций, когда животное перевозит не сам владелец. Если животное перевозит другой человек, оно должно иметь письменное полномочие от владельца, оформленное по установленной формой ЕС. Такая перевозка возможна, если животное путешествует не более пяти дней до или после поездки самого владельца.

Готовить к поездке нужно не только документы, но и животное (фото: Getty Images)

Что еще изменилось в 2026 году

С 22 апреля в ЕС действуют обновленные правила некоммерческого перемещения домашних животных, однако они не ввели для украинцев новую сложную процедуру. Микрочип, вакцинация от бешенства, титры антител и ветеринарный сертификат остаются основой подготовки.

Среди практических уточнений - правило по перевозке животного уполномоченным лицом, новые формы сертификатов и деклараций, а также замена формулировки о "трех месяцах" ожидания после забора крови на четкие 90 дней.

Также к обновленным правилам добавлено следующее уточнение - не более 5 животных на 1 транспортное средство, а перевозчик должен быть вписан в ветеринарный паспорт и тест.

То есть владельцам, которые уже перевозили животное за границу по стандартной процедуре, заново учить правила не придется. Но перед новой поездкой все равно следует проверить актуальность документов и требования конкретной страны.

Короткий чеклист - когда начинать подготовку

Приблизительно за 4 месяца: проверить требования страны назначения, чипировать животное в ветеринарной клинике, оформить ветеринарный паспорт и сделать вакцинацию против бешенства, если оно не было проведено ранее или утратило силу.

По меньшей мере, через 30 дней после первичной вакцинации и не позднее чем за 90 дней до оформления документов: сдать кровь на определение титра антител к бешенству.

За месяц до поездки: проверить переноску и амуницию, постепенно приучать животное к транспорту, подготовить запас привычного корма, воды, пеленки и знакомые вещи. Приблизительно в это же время - записаться к государственному ветеринарному врачу, поскольку к нему большая очередь.

За 5 суток или 72 часа до поездки - в зависимости от требований страны: посетить государственного ветеринарного врача. С собой нужно иметь ксерокопии всех документов на животных (паспорта, справки, титры), а также копию паспорта везущего животного. При необходимости провести противопаразитарную обработку и оформить ветеринарное свидетельство. После этого получить международный ветеринарный сертификат (действует 10 дней для выезда в страны ЕС). Сертификат здоровья можно получить на границе, но только там, где есть ветеринарная инспекция.

Главное правило - не откладывать подготовку на последние недели. Даже если все документы можно собрать достаточно быстро, установленные сроки между вакцинацией, анализом антител и выездом сократить невозможно. А приучение к переноске и транспорту заранее поможет сделать саму дорогу менее стрессовой для животного.