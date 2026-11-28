У квітні 2026 року в ЄС набули чинності оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн.

Проте для українців принципово процедура не змінилася - для в'їзду до ЄС, як і раніше, потрібні мікрочип, чинна вакцинація проти сказу, тест на титр антитіл та відповідні ветеринарні документи.

Зміни переважно торкнулися процедури та форми документів. Водночас вимоги можуть відрізнятися залежно від країни.

Наприклад, для собак, які в'їжджають до Фінляндії, Ірландії або Мальти, діють додаткові вимоги щодо обробки проти Echinococcus multilocularis. Тому перед поїздкою варто перевірити актуальні правила саме країни призначення та транзитних країн.

Почніть із чипування та вакцинації

Один із перших кроків - ідентифікація тварини за допомогою мікрочипа. Важлива саме послідовність: для в'їзду до ЄС тварина має бути чипована до вакцинації проти сказу або в день вакцинації.

Якщо щеплення зробили раніше, воно не буде враховуватися для подорожі за цими правилами. Після цього потрібно зробити щеплення проти сказу та внести інформацію про нього до ветеринарного паспорта.

Для первинної вакцинації тварині має бути щонайменше 12 тижнів. Важливо також стежити за строком дії щеплення - якщо ревакцинацію зробити після завершення дії попередньої вакцини, вона знову вважатиметься первинною.

Для тварин, які їдуть з України до ЄС, також необхідний тест на титр антитіл до вірусу сказу. Кров для аналізу після первинної вакцинації можна брати щонайменше через 30 днів. Результат має становити не менше 0,5 МО/мл, а дослідження проводять у лабораторії, яка має відповідні повноваження.

Після забору крові потрібно витримати щонайменше 90 днів до оформлення сертифіката.

Саме через ці строки Держпродспоживслужба рекомендує починати підготовку - приблизно за чотири місяці до запланованої подорожі.

Без необхідних щеплень та документів ваш пес за кордон не поїде

Привчайте тварину до подорожі заздалегідь

Документи - лише частина підготовки. Для тварини кілька годин у машині, автобусі чи потязі, незнайомі запахи, люди та нове місце можуть бути серйозним стресом.

Якщо кіт або собака не звикли до переноски, не варто вперше саджати їх туди в день виїзду. Заздалегідь починайте залишати переноску відкритою вдома, покладіть усередину знайому підстилку чи іграшку та дайте тварині можливість самостійно її досліджувати.

Потім можна поступово переходити до короткого перебування у закритій переносці та нетривалих поїздок.

Собаку так само варто заздалегідь привчити до шлейки, повідця та перебування у транспорті. В екстреній ситуації це не лише зменшує стрес, а й спрощує контроль за твариною.

"До самої поїздки варто взяти запас звичного корму хоча б на перший час. Переїзд - не найкращий момент для різкої зміни раціону: на тлі стресу поїздка може додатково спричинити розлади травлення. Якщо йдеться про тривале перебування за кордоном, краще ще до виїзду перевірити, чи продається звичний корм у країні призначення, а також які там діють правила щодо ввезення кормів", - радить Олександр Айшпур.

Корисно взяти і кілька знайомих речей - лежанку, плед або улюблену іграшку. Знайомі запахи допоможуть створити для тварини звичне середовище після переїзду.

Які документи знадобляться перед виїздом

Перед подорожжю необхідно мати ветеринарний паспорт із даними про ідентифікацію та вакцинацію тварини, підтвердження результату тесту на титр антитіл проти сказу та міжнародний ветеринарний сертифікат.

За актуальним чеклістом Держпродспоживслужби, незадовго (за 5 або 3 доби, залежно від країни призначення) до подорожі потрібно звернутися до державного лікаря ветеринарної медицини, за необхідності провести протипаразитарну обробку (інформацію про це потрібно також внести у ветеринарний паспорт, оскільки ці дані будуть відображені у сертифікаті здоров'я) та отримати ветеринарне свідоцтво (Форма №1).

Після цього на основі Форми №1 оформлюється міжнародний ветеринарний сертифікат у відповідному відділі прикордонного інспекційного контролю.

Важливо також перевірити маршрут - в'їзд із твариною до ЄС має відбуватися через визначений пункт в'їзду, де можуть перевірити документи та ідентифікацію тварини.

Окремо у 2026 році уточнили правила для ситуацій, коли тварину перевозить не сам власник. Якщо тварину перевозить інша людина, вона повинна мати письмове уповноваження від власника, оформлене за встановленою ЄС формою. Таке перевезення можливе, якщо тварина подорожує не більш ніж за п'ять днів до або після поїздки самого власника.

Готувати до поїздки потрібно не тільки документи, а й тварину (фото: Getty Images)

Що ще змінилося у 2026 році

З 22 квітня в ЄС діють оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин, однак вони не запровадили для українців нової складної процедури. Мікрочип, вакцинація від сказу, титри антитіл і ветеринарний сертифікат залишаються основою підготовки.

Серед практичних уточнень - правило щодо перевезення тварини уповноваженою особою, нові форми сертифікатів і декларацій, а також заміна формулювання про "три місяці" очікування після забору крові на чіткі 90 днів.

Також до оновлених правил додано наступне уточнення - не більше 5 тварин на 1 транспортний засіб, а перевізник має бути вписаний у ветеринарний паспорт та тест.

Тобто власникам, які вже перевозили тварину за кордон за стандартною процедурою, заново вчити правила не доведеться. Але перед новою поїздкою все одно потрібно перевірити актуальність документів і вимоги конкретної країни.

Короткий чекліст - коли починати підготовку

Приблизно за 4 місяці: перевірити вимоги країни призначення, чипувати тварину у ветеринарній клініці, оформити ветеринарний паспорт та зробити вакцинацію проти сказу, якщо вона не була проведена раніше або втратила чинність.

Щонайменше через 30 днів після первинної вакцинації та не пізніше ніж за 90 днів до оформлення документів: здати кров на визначення титру антитіл до сказу.

За місяць до подорожі: перевірити переноску та амуніцію, поступово привчати тварину до транспорту, підготувати запас звичного корму, води, пелюшки та знайомі речі. Приблизно у цей же час - записатися до державного ветеринарного лікаря, оскільки до нього велика черга.

За 5 діб або 72 години до поїздки - залежно від вимог країни: відвідати державного ветеринарного лікаря. Із собою потрібно мати ксерокопії всіх документів на тварин (паспорти, довідки, титри), а також копію паспорта того, хто везтиме тварину. За потреби провести протипаразитарну обробку та оформити ветеринарне свідоцтво. Після цього отримати міжнародний ветеринарний сертифікат (діє 10 днів для виїзду в країни ЄС). Сертифікат здоров'я також можна отримати на кордоні, але тільки там, де є ветеринарна інспекція.

Головне правило - не відкладати підготовку на останні тижні. Навіть якщо всі документи можна зібрати доволі швидко, встановлені строки між вакцинацією, аналізом на антитіла та виїздом скоротити неможливо. А завчасне привчання до переноски й транспорту допоможе зробити саму дорогу менш стресовою для тварини.