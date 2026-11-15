Кот Керри Брэдшоу и пес, которому Эванс посвятил тату: домашние любимцы 10 звезд Голливуда
Зендея шутит, что ее шнауцер охотнее побежит к Тому Голланду, чем к ней. Милли Бобби Браун брала свою пуделицу на съемки "Очень странных дел", а Лупите Нионго хватило двух дней с рыжим котом на передержке, чтобы решить, что он останется с ней.
Wave RBC.UA собрало 10 историй о том, как звезды Голливуда познакомились со своими домашними питомцами и чем те успели прославиться.
Сара Джессика Паркер и кот Лотус
Котенок, которого Керри Брэдшоу приютила в сериале "И просто так…", стал частью семьи Сары Джессики Паркер.
На экране его звали Шу, а дома он Лотус. Актриса и ее муж Мэттью Бродерик забрали кота из приюта в 2023 году.
Там Лотуса и его братьев и сестер спасли новорожденными и дали им имена в честь растений.
Крис Эванс и пес Доджер
Одну из сцен фильма "Одаренная" снимали в приюте для животных в штате Джорджия.
Там Крис Эванс встретил будущего любимца. Актер назвал его Доджером в честь пса из мультфильма Disney "Оливер и компания", любившего в детстве.
Впоследствии Эванс вытатировал имя Доджера на груди и показал фото, на котором пес устроился прямо поверх надписи.
Зендея и миниатюрный шнауцер Нун
У пса Зендеи есть полное имя – Нун Коулмэн. В разговоре с Vanity Fair актриса рассказала, что он с ней еще со щенки и побывал на многих съемочных площадках.
Она также пошутила, что Нун охотнее выбирает компанию Тома Голланда или ее маму.
А в разговоре с Робертом Паттинсоном Зендея назвала изысканные блюда с витаминными добавками для своих собак наиболее голливудской из своих привычек.
Дженнифер Энистон и ее собаки Клайд, Софи и Лорд Честерфилд
Дженнифер Энистон приютила трех собак: Клайда, Софи и Лорда Честерфилда. Клайд - метис шнауцера, а Софи - белая питбулька.
Лорда Честерфилда актриса взяла еще щенком в 2020 году. В первом видео, которым она представила его подписчикам, он уснул с косточкой в пасти.
Именно Клайд вдохновил Энистон на серию детских книг. Его вымышленный двойник Клайдео сначала появился в анимационных роликах, а затем стал героем книги "Clydeo Takes a Bite Out of Life".
В нем пес ищет любимое дело и открывает для себя кулинарию.
Лупита Нионго и рыжий кот Йойо
К работе над фильмом "Тихое место: День первый" Лупита Нионго боялась кошек. По сюжету ее героиня пытается выжить вместе с котом Фродо, так что актрисе пришлось привыкнуть к котам еще во время подготовки к роли.
Впоследствии она взяла рыжего Йойо на передержку. Как Нионго рассказала Glamour, через два дня она уже знала, что оставит его себе.
Дрю Бэрримор и ее кошки, пес, птицы и рептилии
Дрю Бэрримор берет пса Дугласа на съемки своего токшоу. Дома актрисы также живут кошки Пич, Лаки, Биг Китти и Литл Китти.
В декабре 2025 года она показала двух голубых волнистых попугаев, которые устроились прямо в ее волосах. А в сентябре 2026-го принесла на шоу птицу Мелоди, взлетевшую посреди разговора с Дэйвом Франко.
Когда Джек Блэк и Пол Радд пришли поговорить об "Анаконде", Бэрримор познакомила их с бородатой агамой Джереми.
В студию она хотела принести и змею по имени Лемон, но та, по словам ведущей, снова выбралась из террариума.
Еще в 2024 году актриса рассказывала People, что ее дочь Олив выиграла змею Сесил в школьном розыгрыше и принесла ее домой.
Милли Бобби Браун и пуделица Винни
Винни ездила с Милли Бобби Браун на съемки "Удивительных чудес" и "Энолы Голмс", побывала на шоу Джимми Феллона и получила собственную обложку Dogue, спецпроекта Vogue.
Как рассказала актриса, во время панических атак Винни кладет ей лапы на грудь и помогает успокоиться. А на ферме в Джорджии пуделица любит пробираться под забором к свиньям и валяться с ними в грязи.
Холли Берри и кошки Бутс и Коко
Звезда "Женщины-кошки" нашла в своем дворе кошку с четырьмя котятами. Двух она оставила себе и дала им имена Бутс и Коко, а для других нашла дом.
В 2026 году на шоу Дрю Бэрримор актриса рассказала, что и дальше помогает котятам, которых находит в своем районе.
Сидни Свини и собаки Тенк и Салли
Сидни Свини приютила Тэнк, когда ей было около 16 лет. А история появления немецкой овчарки Салли началась с разговора о свидании.
Как актриса рассказала Cosmopolitan, она описала подруге идеального парня – преданного, игривого и готового обниматься.
Но переспросила, не собаку ли она ищет. После этого разговора Свини нашла Салли через сайт объявлений.
Гленн Пауэлл и пес Брискет
Глен Пауэлл увидел фото Брискета в Instagram организации, пристраивающей собак.
Актер как раз снимался в "Смерчах" и на выходных улетел в Лос-Анджелес, чтобы забрать щенка.
Брискет быстро освоился на площадке, познакомился со съемочной группой и засыпал в кресле Пауэлла.
Когда Entertainment Weekly устроило фотосессию по случаю выхода фильма, из кадров с Брискетом была сделана отдельная цифровая обложка.