Кіт Керрі Бредшоу й пес, якому Еванс присвятив тату: домашні улюбленці 10 зірок Голлівуду

Сара Джессіка Паркер і кіт Лотус

Кошеня, якого Керрі Бредшоу прихистила в серіалі "І просто так…", стало частиною родини Сари Джессіки Паркер.

На екрані його звали Шу, а вдома він Лотус. Акторка та її чоловік Меттью Бродерік забрали кота з притулку у 2023 році.

Там Лотуса і його братів та сестер врятували ще новонародженими й дали їм імена на честь рослин.

Сара Джессіка Паркер і кіт Лотус (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Кріс Еванс і пес Доджер

Одну зі сцен фільму "Обдарована" знімали в притулку для тварин у штаті Джорджія.

Саме там Кріс Еванс зустрів майбутнього улюбленця. Актор назвав його Доджером на честь пса з мультфільму Disney "Олівер і компанія", який любив у дитинстві.

Згодом Еванс витатуював ім’я Доджера на грудях і показав фото, на якому пес вмостився просто поверх напису.

Кріс Еванс і пес Доджер (фото: instagram.com/chrisevans)

Зендея і мініатюрний шнауцер Нун

У пса Зендеї є повне ім’я - Нун Коулмен. У розмові з Vanity Fair акторка розповіла, що він із нею ще зі щенячого віку й побував на багатьох знімальних майданчиках.

Вона також пожартувала, що Нун охочіше обирає компанію Тома Голланда або її мами.

А в розмові з Робертом Паттінсоном Зендея назвала вишукані страви з вітамінними добавками для своїх собак найбільш голлівудською зі своїх звичок.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Дженніфер Еністон і її собаки Клайд, Софі та Лорд Честерфілд

Дженніфер Еністон прихистила трьох собак: Клайда, Софі й Лорда Честерфілда. Клайд - метис шнауцера, а Софі - біла пітбулька.

Лорда Честерфілда акторка взяла ще цуценям у 2020 році. У першому відео, яким вона представила його підписникам, він заснув із кісточкою в пащі.

Саме Клайд надихнув Еністон на серію дитячих книжок. Його вигаданий двійник Клайдео спершу з’явився в анімаційних роликах, а згодом став героєм книжки "Clydeo Takes a Bite Out of Life".

У ній пес шукає улюблену справу й відкриває для себе кулінарію.

Собаки Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Лупіта Ніонго і рудий кіт Йойо

До роботи над фільмом "Тихе місце: День перший" Лупіта Ніонго боялася котів. За сюжетом її героїня намагається вижити разом із котом Фродо, тож акторці довелося звикнути до котів ще під час підготовки до ролі.

Згодом вона взяла рудого Йойо на перетримку. Як Ніонго розповіла Glamour, за два дні вона вже знала, що залишить його собі.

Лупіта Ніонго і рудий кіт Йойо (фото: instagram.com/lupitanyongo)

Дрю Беррімор та її коти, пес, птахи й плазуни

Дрю Беррімор бере пса Дугласа на зйомки свого токшоу. Удома в акторки також живуть коти Піч, Лакі, Біґ Кітті та Літл Кітті.

У грудні 2025 року вона показала двох блакитних хвилястих папуг, які вмостилися просто в її волоссі. А у вересні 2026-го принесла на шоу пташку Мелоді, яка злетіла посеред розмови з Дейвом Франко.

Коли Джек Блек і Пол Радд прийшли поговорити про "Анаконду", Беррімор познайомила їх із бородатою агамою Джеремі.

До студії вона хотіла принести й змію на ім’я Лемон, але та, за словами ведучої, знову вибралася з тераріума.

Ще у 2024 році акторка розповідала People, що її донька Олів виграла змію Сесіл у шкільному розіграші й принесла її додому.

Міллі Боббі Браун і пуделиця Вінні

Вінні їздила з Міллі Боббі Браун на зйомки "Дивних див" та "Еноли Голмс", побувала на шоу Джиммі Феллона й отримала власну обкладинку Dogue, спецпроєкту Vogue.

Як розповіла акторка, під час панічних атак Вінні кладе їй лапи на груди й допомагає заспокоїтися. А на фермі в Джорджії пуделиця любить пробиратися під огорожею до свиней і валятися з ними в багнюці.

Міллі Боббі Браун і пуделиця Вінні (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Голлі Беррі та коти Бутс і Коко

Зірка "Жінки-кішки" знайшла у своєму дворі кішку з чотирма кошенятами. Двох вона залишила собі й дала їм імена Бутс і Коко, а для двох інших знайшла дім.

У 2026 році на шоу Дрю Беррімор акторка розповіла, що й далі допомагає кошенятам, яких знаходить у своєму районі.

Голлі Беррі з котиками (фото: instagram.com/halleberry)

Сідні Свіні та собаки Тенк і Саллі

Сідні Свіні прихистила Тенк, коли їй було близько 16 років. А історія появи німецької вівчарки Саллі почалася з розмови про побачення.

Сідні Свіні із собакою Тенк (фото: instagram.com/sydney_sweene)

Як акторка розповіла Cosmopolitan, вона описала подрузі ідеального хлопця - відданого, грайливого й готового обійматися.

Та перепитала, чи не собаку вона шукає. Після цієї розмови Свіні знайшла Саллі через сайт оголошень.

Сідні Свіні із собакою Саллі (фото: instagram.com/sydney_sweene)

Глен Пауелл і пес Бріскет

Глен Пауелл побачив фото Бріскета в Instagram організації, яка прилаштовує собак.

Актор саме знімався у "Смерчах" і на вихідних полетів до Лос-Анджелеса, щоб забрати цуценя.

Бріскет швидко освоївся на майданчику, познайомився зі знімальною групою й засинав у кріслі Пауелла.

Коли Entertainment Weekly влаштувало фотосесію з нагоди виходу фільму, з кадрів із Бріскетом зробили окрему цифрову обкладинку.