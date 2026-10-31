Звезды без сценария: 5 интервью WAVE, которые стоит посмотреть

Елена Шоптенко: новая любовь и жизнь после погони за достижениями

Свадьба в старинном замке, мужчина-австриец Кристиан и знакомство на благотворительном мероприятии для украинских детей в Вене - в этом выпуске Шоптенко делится подробностями нового этапа своей жизни.

Хореографиня рассказывает, почему пара отложила свадьбу, как договорились их дети от предыдущих браков и какие украинские и австрийские традиции объединили на церемонии.

В то же время этот разговор - об изменении отношения к себе. Елена объясняет, как после лет спортивной дисциплины позволяет себе быть слабой, пересматривает амбиции и овладевает новой профессией.

Именно эту часть следует услышать тем, кто привык постоянно требовать от себя большего.

Лариса Руснак: что остается после прощания с близкими и привычной работой

Ларису Руснак знают по театру, кино, дубляжу и "Лото-Забаве". В интервью актриса говорит, что означало для нее завершение работы в телевизионном проекте после 18 лет эфиров.

Еще одна важная часть разговора - потеря мамы и переосмысление их непростых отношений.

Руснак говорит об изменениях в мировосприятии, обращении к психологу и чертах матери, которые теперь замечает в себе.

Наряду с очень личными темами - закулисье профессии: страх отказов, роль, которую актриса сама попросила в театре, эйджизм и заработки в дубляже.

Этот выпуск объединяет разговор о внутренних изменениях с конкретными историями о работе, которую зритель видит только в готовом виде.

Алексей Суханов: почему закрытие "Говорит Украина" стало личной потерей

Алексей Суханов привык выслушивать чужие истории. В этом выпуске он сам становится главным собеседником - говорит о выборе Украины своим домом, овладении украинским языком, доверии к людям и границах публичности.

Одна из самых личных частей - воспоминания о "Говорит Украина". Закрытие ток-шоу он принял как удар, ведь с командой и героями его связывали годы работы.

"Это был самый главный проект моей жизни", - признался Суханов.

Разговор стоит посмотреть, чтобы услышать, что для ведущего означала эта работа и чем он гордится после ее завершения.

Также в выпуске - личная жизнь, пережитые ошибки и история о том, как он узнал о диабете.

Нина Набока: личная история актрисы, которую часто видят в комедиях

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и фильма "Припутні" рассказывает о разрушенном родительском доме на Донетчине, потере трех мужчин и первом браке, из которого пошла из-за насилия.

В то же время Набока остается прямолинейной собеседницей: говорит о спорах на съемочных площадках, отношении к коллегам, актерских гонорарах и собственной пенсии.

Отдельная история - ее драматическая роль в фильме "Тривала втеча", который так и не увидел украинский зритель.

Этот разговор стоит посмотреть, чтобы лучше понять, насколько личный опыт Набоки отличается от образов, с которыми его привыкли ассоциировать.

Анастасия Приходько: неудобные вопросы о языке и карьере

Прошлое в российском шоу-бизнесе, выступление на Евровидении от России, возвращение в Украину и отношение к собственным русскоязычным песням - в этом интервью Приходько подробно объясняет свою позицию.

Певица отвечает, почему не переводит старые хиты, на язык воспитывает детей и как оценивает решения, принятые на разных этапах карьеры.

Наряду с этими темами - страх за детей, жизнь под обстрелами и мысли о возможном уходе со сцены.

Разговор интересно посмотреть именно из-за столкновения личных убеждений артистки с вопросами журналистки.

Она дает больше контекста к высказываниям, которые легко свести к одному короткому фрагменту.

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