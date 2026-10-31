Зірки без сценарію: 5 інтерв'ю WAVE, які варто подивитися

Олена Шоптенко: нове кохання та життя після гонитви за досягненнями

Весілля в старовинному замку, чоловік-австрієць Крістіан та знайомство на благодійному заході для українських дітей у Відні - у цьому випуску Шоптенко ділиться подробицями нового етапу свого життя.

Хореографиня розповідає, чому пара відклала весілля, як порозумілися їхні діти від попередніх шлюбів і які українські та австрійські традиції поєднали на церемонії.

Водночас ця розмова - про зміну ставлення до себе. Олена пояснює, як після років спортивної дисципліни дозволяє собі бути слабкою, переглядає амбіції та опановує нову професію.

Саме цю частину варто почути тим, хто звик постійно вимагати від себе більшого.

Лариса Руснак: що залишається після прощання з близькими та звичною роботою

Ларису Руснак знають за театром, кіно, дубляжем і "Лото-Забавою". В інтерв'ю акторка розповідає, що означало для неї завершення роботи в телевізійному проєкті після 18 років ефірів.

Ще одна важлива частина розмови - втрата мами та переосмислення їхніх непростих стосунків.

Руснак говорить про зміни у світосприйнятті, звернення до психолога та риси матері, які тепер помічає в собі.

Поруч із дуже особистими темами - закулісся професії: страх відмов, роль, яку акторка сама попросила в театрі, ейджизм і заробітки в дубляжі.

Цей випуск поєднує розмову про внутрішні зміни з конкретними історіями про роботу, яку глядач бачить лише в готовому вигляді.

Олексій Суханов: чому закриття "Говорить Україна" стало особистою втратою

Олексій Суханов звик вислуховувати чужі історії. У цьому випуску він сам стає головним співрозмовником - говорить про вибір України своїм домом, опанування української мови, довіру до людей та межі публічності.

Одна з найособистіших частин - спогади про "Говорить Україна". Закриття ток-шоу він сприйняв як удар, адже з командою та героями його пов'язували роки роботи.

"Це був найголовніший проєкт мого життя", - зізнався Суханов.

Розмову варто подивитися, щоб почути, що для ведучого означала ця робота та чим він пишається після її завершення.

Також у випуску - особисте життя, пережиті помилки та історія про те, як він дізнався про діабет.

Ніна Набока: особиста історія акторки, яку часто бачать у комедіях

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Припутні" розповідає про зруйнований батьківський дім на Донеччині, втрату трьох чоловіків і перший шлюб, із якого пішла через насильство.

Водночас Набока залишається прямолінійною співрозмовницею: говорить про суперечки на знімальних майданчиках, ставлення до колег, акторські гонорари та власну пенсію.

Окрема історія - її драматична роль у фільмі "Тривала втеча", який так і не побачив український глядач.

Цю розмову варто подивитися, щоб краще зрозуміти, наскільки особистий досвід Набоки відрізняється від образів, із якими її звикли асоціювати.

Анастасія Приходько: незручні запитання про мову й кар'єру

Минуле в російському шоу-бізнесі, виступ на Євробаченні від Росії, повернення в Україну та ставлення до власних російськомовних пісень - у цьому інтерв'ю Приходько докладно пояснює свою позицію.

Співачка відповідає, чому не перекладає старі хіти, якою мовою виховує дітей і як оцінює рішення, ухвалені на різних етапах кар'єри.

Поруч із цими темами - страх за дітей, життя під обстрілами та думки про можливий відхід зі сцени.

Розмову цікаво подивитися саме через зіткнення особистих переконань артистки із запитаннями журналістки.

Вона дає більше контексту до висловлювань, які легко звести до одного короткого фрагмента.

Більше великих розмов із людьми зі світу музики, кіно, телебачення та культури - на YouTube-каналі Wave.